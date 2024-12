Fiorentina inarrestabile anche contro il Cagliari: 8 vittorie consecutive in Serie A, eguagliato il suo record storico

I viola vincono ancora ed eguagliano un primato che resisteva da 64 anni. Anche grazie a un rendimento difensivo di prim'ordine.

22 settembre-8 dicembre. Ovvero due mesi e mezzo. Il lasso di tempo in cui la Fiorentina è passata dall'essere una delle squadre più deludenti dell'intero campionato a una macchina di gioco, punti, risultati. Incontenibile ed inarrestabile.

La vittoria contro il Cagliari, nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo della quindicesima giornata, è l'ennesima conferma di qualcosa che in realtà già si sapeva: la squadra di Raffaele Palladino ha ambizioni altissime, concrete, inimmaginabili fino a qualche settimana fa ma divenute reali partita dopo partita.

Al Franchi è finita 1-0 per i viola: a segno nel primo tempo Danilo Cataldi, con un piattone destro dal limite dell'area che non ha dato scampo a Sherri. Scontata l'esultanza: per Edo Bove, lo sfortunato compagno che non potrà più giocare in Serie A.

È una vittoria speciale, quella contro il Cagliari, perché coincide con la prima di campionato senza Bove. Ma anche e soprattutto per un altro motivo: è l'ottava di fila in Serie A. E otto successi di fila la Fiorentina, in tutta la propria storia, li aveva collezionati solo una volta.