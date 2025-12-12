Fiorentina in profonda crisi, Cecchi Gori si propone: “Solo io potrei salvarla con una cordata”

Quello che sta vivendo la Fiorentina, è uno dei momenti più complicati della sua storia recente e non solo.

La compagine gigliata infatti, dopo quattordici turni di campionato, è ultima in classifica con appena sei punti totalizzati e nessuna partita vinta.

Un cammino disastroso che ha fatto affiorare la paura della retrocessione in Serie B e, da questo punto di vista, molto potrebbe dire lo scontro diretto con il Verona in programma domenica all’Artemio Franchi.

L’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, parlando della situazione che sta vivendo il club gigliato a ‘La volta buona’ su Rai 1, non solo ha criticato l’operato dei dirigenti attuali, ma si è anche proposto per risollevare la squadra.