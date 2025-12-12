Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vittorio Cecchi GoriGetty Images
Leonardo Gualano

Fiorentina in profonda crisi, Cecchi Gori si propone: “Solo io potrei salvarla con una cordata”

Vittorio Cecchi Gori parla del momento che sta vivendo il club gigliato: “Tornerei da presidente onorario e con una cordata fiorentina”.

Pubblicità

Quello che sta vivendo la Fiorentina, è uno dei momenti più complicati della sua storia recente e non solo.

La compagine gigliata infatti, dopo quattordici turni di campionato, è ultima in classifica con appena sei punti totalizzati e nessuna partita vinta.

Un cammino disastroso che ha fatto affiorare la paura della retrocessione in Serie B e, da questo punto di vista, molto potrebbe dire lo scontro diretto con il Verona in programma domenica all’Artemio Franchi.

L’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, parlando della situazione che sta vivendo il club gigliato a ‘La volta buona’ su Rai 1, non solo ha criticato l’operato dei dirigenti attuali, ma si è anche proposto per risollevare la squadra.

  • "SOLO IO POSSO SALVARLA"

    “Se la riprenderei? Solo io potrei salvarla da questa situazione. Potrei farlo da presidente onorario e con una cordata fiorentina”.

    • Pubblicità

  • "QUELLI CHE CI SONO HANNO SBAGLIATO TUTTO"

    “Speriamo che quelli che ci sono riescano a fare qualcosa, perché fino ad adesso è stato sbagliato tutto”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRESIDENTE DELLA FIORENTINA PER NOVE ANNI

    Vittorio Cecchi Gori è stato presidente della Fiorentina dal 1993 fino al 2002.

    Sotto la sua gestione, ha portato a Firenze alcuni tra i giocatori più forti dell’intera storia del club gigliato, vivendo anche due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, ma la sua presidenza è stata segnata anche dal drammatico fallimento del club.

    La Fiorentina rinascerà poi dalle sue ceneri nell’estate del 2002 partendo dalla Serie C2, quando inizierà l’era Della Valle.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LA FIORENTINA ATTESA DA UN BIVIO

    La Fiorentina è tornata a vincere dopo quasi due mesi superando per 2-1 giovedì sera la Dinamo Kiev in una sfida valida per la quinta giornata della Conference League.

    La squadra guidata da Paolo Vanoli è ora chiamata ad ottenere il suo primo successo in campionato e in una sfida che ha già assunto i contorni del bivio: quella con il Verona.

    Le due squadre, che sono separate da tre punti, si presenteranno allo scontro diretto di domenica al Franchi da ultima e penultima forza del torneo e nemmeno fare bottino pieno potrebbe consentire ai viola di uscire dalla zona retrocessione.

    Sono infatti al momento ben sette le lunghezze che la separano dal Lecce quartultimo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0