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Fiorentina FrosinoneGetty Images
Stefano Silvestri

Fiorentina-Frosinone 0-3, pagelle e tabellino: Raimondo domina, la difesa di Grosso crolla, Gudmundsson irrita il Franchi

Serie A
Fiorentina vs Frosinone
Fiorentina
Frosinone

Disastro totale dei viola, che dopo il poker al passivo di Roma prendono tre reti dai ciociari in casa. Due i pali colpiti, uno da Mastantuono e l'altro da Valdepenas.

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La Fiorentina non ingrana. Proprio per nulla. Anzi: il giorno della festa, quello del centenario del club viola, si trasforma in un incubo difficilmente preventivabile.

Il Frosinone passa clamorosamente al Franchi, imponendosi con un 3-0 che in ogni caso non racconta fedelmente quanto avvenuto sul terreno di gioco.

La Fiorentina, infatti, le occasioni per segnare nel primo tempo le ha eccome. Ma Mastantuono e Valdepenas colpiscono un palo a testa e Gudmundsson si vede annullare il goal del possibile 1-0.

Scampati diversi pericoli, il Frosinone dilaga appena ha la possibilità di farlo: Raimondo trova il vantaggio con una zampata ravvicinata con la complicità di De Gea, poi è Bracaglia a firmare il raddoppio con un colpo di testa vincente su cross dalla bandierina di Calò.

Nella ripresa è ancora lo scatenato Raimondo a chiudere completamente i conti: stop di petto su lancio dalle retrovie di Bracaglia e sinistro vincente sotto l'incrocio viola. Nessuna reazione nel finale da parte della squadra di Grosso.

Il Frosinone, che già aveva sfiorato il pareggio all'esordio casalingo contro la Juventus, conquista dunque tre punti insperati alla prima trasferta del campionato. Disastrosa invece la rinnovatissima Fiorentina di Grosso: sette goal al passivo e nessuno segnato nei primi 180 minuti.


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  • PAGELLE FIORENTINA-FROSINONE

    Come a Roma, Mastantuono è la luce in attacco della Fiorentina: l'argentino è però sfortunato, sfiora il goal e colpisce un palo, sgonfiandosi alla fine nel secondo tempo. Gudmundsson si vede annullare una rete, ma calcia male un'infinità di angoli e irrita il Franchi. Pellegrino ben contrastato dalla difesa ospite, Ounai non incide in mezzo al campo, Atta fa quel che può.

    Frosinone lanciato dalla doppietta di Raimondo e dal goal più assist di Bracaglia, ma in generale tutta la squadra di Alvini prende coraggio col passare del tempo dopo aver rischiato tantissimo nel primo tempo. Scatenato Kvernadze, ottimo Calò in mezzo al campo.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5 (84' Joao Mario sv), Dragusin 5, Pongracic 5.5 (61' Viery 6), Valdepenas 5.5; Ndour 5 (61' Fagioli 5.5), Oulai 5 (71' Brescianini sv), Atta 5.5; Mastantuono 5.5, Pellegrino 5, Gudmundsson 5 (71' Mandragora sv). All. Grosso

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6; Oyono 6.5, Calvani 6.5 (74' Cittadini sv), Monterisi 6.5, Bracaglia 7 (74' Terzic sv); Calò 7, Masini 6.5, Schmid 6; Fini 5.5 (46' Zerbin 6), Raimondo 7.5 (89' Birligea sv), Kvernadze 7. All. Alvini

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  • TABELLINO FIORENTINA-FROSINONE

    FIORENTINA-FROSINONE 0-3

    Marcatori: 26' Raimondo, 38' Bracaglia, 68' Raimondo

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez (84' Joao Mario), Dragusin, Pongracic (61' Viery), Valdepenas; Ndour (61' Fagioli), Oulai (71' Brescianini), Atta; Mastantuono, Pellegrino, Gudmundsson (71' Mandragora). All. Grosso

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani (74' Cittadini), Monterisi, Bracaglia (74' Terzic); Calò, Masini, Schmid; Fini (46' Zerbin), Raimondo (89' Birligea), Kvernadze. All. Alvini

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Raimondo, Bracaglia, Jimenez, Calvani, Gudmundsson, Dragusin

    Espulsi: nessuno

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