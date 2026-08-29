Fiorentina-Frosinone 0-3, pagelle e tabellino: Raimondo domina, la difesa di Grosso crolla, Gudmundsson irrita il Franchi

La Fiorentina non ingrana. Proprio per nulla. Anzi: il giorno della festa, quello del centenario del club viola, si trasforma in un incubo difficilmente preventivabile.
Il Frosinone passa clamorosamente al Franchi, imponendosi con un 3-0 che in ogni caso non racconta fedelmente quanto avvenuto sul terreno di gioco.
La Fiorentina, infatti, le occasioni per segnare nel primo tempo le ha eccome. Ma Mastantuono e Valdepenas colpiscono un palo a testa e Gudmundsson si vede annullare il goal del possibile 1-0.
Scampati diversi pericoli, il Frosinone dilaga appena ha la possibilità di farlo: Raimondo trova il vantaggio con una zampata ravvicinata con la complicità di De Gea, poi è Bracaglia a firmare il raddoppio con un colpo di testa vincente su cross dalla bandierina di Calò.
Nella ripresa è ancora lo scatenato Raimondo a chiudere completamente i conti: stop di petto su lancio dalle retrovie di Bracaglia e sinistro vincente sotto l'incrocio viola. Nessuna reazione nel finale da parte della squadra di Grosso.
Il Frosinone, che già aveva sfiorato il pareggio all'esordio casalingo contro la Juventus, conquista dunque tre punti insperati alla prima trasferta del campionato. Disastrosa invece la rinnovatissima Fiorentina di Grosso: sette goal al passivo e nessuno segnato nei primi 180 minuti.
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