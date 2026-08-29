Fiorentina-Frosinone 0-3, pagelle e tabellino: Raimondo domina, la difesa di Grosso crolla, Gudmundsson irrita il Franchi

Come a Roma, Mastantuono è la luce in attacco della Fiorentina: l'argentino è però sfortunato, sfiora il goal e colpisce un palo, sgonfiandosi alla fine nel secondo tempo. Gudmundsson si vede annullare una rete, ma calcia male un'infinità di angoli e irrita il Franchi. Pellegrino ben contrastato dalla difesa ospite, Ounai non incide in mezzo al campo, Atta fa quel che può.

Frosinone lanciato dalla doppietta di Raimondo e dal goal più assist di Bracaglia, ma in generale tutta la squadra di Alvini prende coraggio col passare del tempo dopo aver rischiato tantissimo nel primo tempo. Scatenato Kvernadze, ottimo Calò in mezzo al campo.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5 (84' Joao Mario sv), Dragusin 5, Pongracic 5.5 (61' Viery 6), Valdepenas 5.5; Ndour 5 (61' Fagioli 5.5), Oulai 5 (71' Brescianini sv), Atta 5.5; Mastantuono 5.5, Pellegrino 5, Gudmundsson 5 (71' Mandragora sv). All. Grosso

FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6; Oyono 6.5, Calvani 6.5 (74' Cittadini sv), Monterisi 6.5, Bracaglia 7 (74' Terzic sv); Calò 7, Masini 6.5, Schmid 6; Fini 5.5 (46' Zerbin 6), Raimondo 7.5 (89' Birligea sv), Kvernadze 7. All. Alvini