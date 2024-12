In Lega si decide per la disputa della partita tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia: per il club ospite nessun problema in caso di rinvio.

Fiorentina-Inter sospesa e rinviata al 2025 dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Il Franchi ha vissuto una serata di paura, prima di tirare un sospiro di sollievo. Il giocatore viola sta meglio, ma c'è ancora apprensione e attenzione per le sue condizioni. E per la situazione in generale.

In teoria la Fiorentina dovrà tornare in campo a breve, sempre in casa, per il derby toscano di Coppa Italia contro l'Empoli. Al Franchi, mercoledì 4 dicembre, è in teoria previsto il match contro la squadra di D'Aversa. In teoria, appunto.

Il possibile rinvio di Fiorentina-Empoli sarà il tema di discussione di oggi, lunedì 2 dicembre, nel consiglio straordinario di Lega. Sarà la società di Commisso, eventualmente, a richiederlo ufficialmente.