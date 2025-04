Fiorentina-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il derby Fiorentina-Empoli è una delle gare della 34ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Un derby che mette in palio tre pesantissimi punti seppur per ambizioni di classifica completamente diverse. Dopo il successo contro il Cagliari, la Fiorentina cerca un’altra vittoria per continuare a inseguire un piazzamento in Europa.

Momento molto complicato invece per l’Empoli, senza successi in campionato ormai da tanto, troppo tempo. Nell’ultimo turno gli azzurri hanno ottenuto un punto contro il Venezia, ma per provare a centrare la salvezza servirà un cambio di marcia.

La Fiorentina si presenta al match da ottava in classifica con 56 punti, l’Empoli invece è penultimo con 25 punti, gli stessi del Venezia, uno in meno rispetto al Lecce quartultimo e al momento salvo.

Tutte le info su Fiorentina-Empoli: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.