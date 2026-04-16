Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
ManningerGetty Images
Francesco Schirru

Fiorentina-Crystal Palace, minuto di raccoglimento e lutto al braccio: i viola ricordano Manninger

Fiorentina vs Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace
Conference League

La Fiorentina è stata la prima squadra italiana di Alex Manninger, scomparso nella giornata di giovedì 16 aprile per un tragico incidente stradale.

Pubblicità

A poche ore dalla partita di Conference tra Fiorentina e Crystal Palace, la UEFA ha dato l'ok alla viola per scendere in campo con il lutto al braccio. Nella giornata di giovedì, infatti, è scomparso Alexander Manninger, ex portiere austriaco che ha avuto modo di giocare con la maglia della società toscana oltre un ventennio fa, di fatto nella sua prima esperienza italiana.

Manninger è morto all'età di 49 anni per un tragico incidente stradale nei pressi di Salisburgo, la sua città natale. Dopo aver lasciato il calcio professionistico, l'ex Juventus aveva deciso di fare il falegname: il 16 aprile sua automobile è stata travolta da un treno mentre attraversava un passaggio a livello.

Mentre il mondo del calcio piange Manninger, che nel corso della sua vita calcistica ha vinto alcuni trofei con Arsenal e Juventus, la Fiorentina ha scelto di ricordarlo con la fascia nera durante la partita di ritorno del Franchi, seguito del 3-0 maturato a Londra una settimana fa.

  • MINUTO DI RACCOGLIMENTO

    Prima di Fiorentina-Palace, inoltre, Manninger verrà ricordato con un minuto di raccoglimento per ricordare la sua vita, non solo calcistica.

    Per un decennio, tra il 1999 e il 2009, Manninger ha giocato con la rappresentativa austriaca (33 partite in totale) e ha avuto modo di giocare in Champions e in Europa League difendendo i pali di Juventus, Arsenal, Fiorentina e Grazer.

    La squadra italiana con cui ha giocato il maggior numero di partite è il Siena, visto il ruolo di portiere titolare tra il 2006 e il 2008.

    • Pubblicità

  • MANNINGER CON LA FIORENTINA

    Lasciato l'Arsenal, nel 2001 Manninger firma con la Fiorentina.

    La stagione è una delle più tristemente note nella storia della Viola, visti i diversi cambi di allenatore, la retrocessione in Serie B e il fallimento che portò nell'allora Serie C, la quarta serie, con il nome di Florentia Viola.

    Manninger lasciò brevemente l'Italia per l'Espanyol, con il quale non scese mai in campo, tornando in Serie A già nel gennaio 2003, continuando a militare nella massima serie fino al 2012, quando venne scelto dall'Augsburg.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY