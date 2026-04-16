Fiorentina-Crystal Palace, minuto di raccoglimento e lutto al braccio: i viola ricordano Manninger

A poche ore dalla partita di Conference tra Fiorentina e Crystal Palace, la UEFA ha dato l'ok alla viola per scendere in campo con il lutto al braccio. Nella giornata di giovedì, infatti, è scomparso Alexander Manninger, ex portiere austriaco che ha avuto modo di giocare con la maglia della società toscana oltre un ventennio fa, di fatto nella sua prima esperienza italiana.
Manninger è morto all'età di 49 anni per un tragico incidente stradale nei pressi di Salisburgo, la sua città natale. Dopo aver lasciato il calcio professionistico, l'ex Juventus aveva deciso di fare il falegname: il 16 aprile sua automobile è stata travolta da un treno mentre attraversava un passaggio a livello.
Mentre il mondo del calcio piange Manninger, che nel corso della sua vita calcistica ha vinto alcuni trofei con Arsenal e Juventus, la Fiorentina ha scelto di ricordarlo con la fascia nera durante la partita di ritorno del Franchi, seguito del 3-0 maturato a Londra una settimana fa.