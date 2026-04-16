Fiorentina-Crystal Palace, minuto di raccoglimento e lutto al braccio: i viola ricordano Manninger

Prima di Fiorentina-Palace, inoltre, Manninger verrà ricordato con un minuto di raccoglimento per ricordare la sua vita, non solo calcistica.

Per un decennio, tra il 1999 e il 2009, Manninger ha giocato con la rappresentativa austriaca (33 partite in totale) e ha avuto modo di giocare in Champions e in Europa League difendendo i pali di Juventus, Arsenal, Fiorentina e Grazer.

La squadra italiana con cui ha giocato il maggior numero di partite è il Siena, visto il ruolo di portiere titolare tra il 2006 e il 2008.