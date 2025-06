Fiorentina, Cremonese, Lecce, Parma e Pisa, chi sarà il nuovo allenatore? Le 5 panchine sono ancora vacanti

In un'estate caldissima per quanto riguarda le panchine, 5 squadre sono ancora a caccia del nuovo tecnico: da De Rossi a Nicola, i nomi in ballo.

Ci siamo quasi. Ancora pochi giorni e le 20 squadre di Serie A dovrebbero avere tutte un allenatore da presentare al rientro per il precampionato in vista della prossima stagione. Fin qui è stata un'estate calda non solo dal punto di vista meteorologico: anche da quello delle panchine. Più della metà delle formazioni che parteciperanno al campionato, 12 su 20, hanno cambiato o hanno deciso di cambiare allenatore. Solo 8 hanno scelto di proseguire sulla strada della continuità. Ha cambiato l'Inter, da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Ha cambiato il Milan, da Sergio Conceiçao al Massimiliano Allegri bis. Hanno cambiato Roma, Lazio, Atalanta. Hanno cambiato in tantissime, per scelta oppure per necessità. L'articolo prosegue qui sotto Cinque squadre si presenteranno ai nastri di partenza della prossima stagione con una nuova guida tecnica. Solo che non ne hanno ancora svelato l'identikit. Chi allenerà la Fiorentina, la Cremonese, il Lecce, il Parma e il Pisa? Il quadro completo.