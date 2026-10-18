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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Fiorentina-Como 1-3, pagelle e tabellino: Liberali brilla, Nico Paz protagonista, Douvikas segna ancora, male De Gea, Nije sbaglia una grande occasione

Serie A
Fiorentina vs Como
Match report
Fiorentina
Como

Il Como torna alla vittoria dopo tre partite battendo la Fiorentina per 1-3, decisivo Nico Paz che segna un goal e fornisce un assist. Grande protagonista anche Liberali alla prima da titolare.

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Il Como batte la Fiorentina per 1-3 e torna alla vittoria dopo tre partite senza successi tra campionato e Champions League. Nico Paz è decisivo con goal e assist, subito in goal Mattia Liberali alla prima da titolare.

Primo tempo scoppiettante, tra le parate di De Gea su Da Cunha e Douvikas e un paio di sprechi di Fagioli e del comunque ottimo Pedro Gonçalves. Alla fine è il Como ad andare in doppio vantaggio: Liberali firma la prodezza dello 0-1 con un sinistro piazzato nell'angolo basso, contestato dai viola per un precedente probabile fallo di Kempf su Pedro Gonçalves, e Nico Paz il raddoppio di testa, pescato in area da una pennellata di Valle.

Ma la Fiorentina non demorde e accorcia le distanze con un sinistro da pochi passi di Pongracic, dopo un salvataggio sulla linea di Ramon su Viery successiva a un calcio d'angolo. Prima dell'intervallo lo stesso Pongracic troverebbe anche la doppietta e il 2-2, servito da un cross su punizione di Mastantuono, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo un lunghissimo check VAR.

In avvio di ripresa i viola spingono alla ricerca del pareggio però il Como colpisce ancora in contropiede con Douvikas, che buca un De Gea tutt'altro che perfetto. La partita resta comunque aperta ma la Fiorentina spreca troppo, clamoroso in tal senso l'errore di Njie che tutto solo di testa la manda sul palo con la porta spalancata.

Al 'Franchi' vince il Como che sale così a quattordici punti, restano in fondo alla classifica invece i viola con un solo successo ottenuto nelle prime sette giornate.

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  • PAGELLE FIORENTINA-COMO

    De Gea (5.5) rovina tutto con l'errore sul terzo goal, Jimenez (5.5) è impreciso, Dragusin (5) soffre, Fagioli (6.5) prova ad accendere la luce, Mastantuono (6) a sprazzi, Njie (5) fallisce una grande occasione, Pellegrino (5.5) troppo statico.

    Butez (6.5) le prende quasi tutte, Ramon (6.5) entra benissimo, assist di Valle (6.5), è tornato il vero Nico Paz (7.5), Liberali (7) segna alla prima da titolare, Douvikas (7) è implacabile.

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 5.5; Jimenez 5.5 (69' Dodo 6), Dragusin 5, Pongracic 6, Viery 5.5 (64' Valdepenas 6); Ndour 6 (79' Beto 5.5), Fagioli 6.5; Mastantuono 6 (69' Brescianini 6), Pedro Gonçalves 5.5 (64' Gnonto 6), Njie 5; Pellegrino 5.5. All. Vanoli

    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Chalobah 6 (14' Ramon 6.5), Kempf 6, Valle 6.5 (46' Kaiki 6); Da Cunha 6 (83' Ricci sv), Milla 6; Liberali 7 (83' Kambwala sv), Nico Paz 7.5 (61' Perrone 6), Caqueret 6.5; Douvikas 7. All. Fabregas

  • TABELLINO FIORENTINA-COMO

    FIORENTINA-COMO 1-3

    Marcatori: 32' Liberali, 36' Paz, 42' Pongracic, 56' Douvikas

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 5.5; Jimenez 5.5 (69' Dodo 6), Dragusin 5, Pongracic 6, Viery 5.5 (64' Valdepenas 6); Ndour 6 (79' Beto 5.5), Fagioli 6.5; Mastantuono 6 (69' Brescianini 6), Pedro Gonçalves 5.5 (64' Gnonto 6), Njie 5; Pellegrino 5.5. All. Vanoli

    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Chalobah 6 (14' Ramon 6.5), Kempf 6, Valle 6.5 (46' Kaiki 6); Da Cunha 6 (83' Ricci sv), Milla 6; Liberali 7 (83' Kambwala sv), Nico Paz 7.5 (61' Perrone 6), Caqueret 6.5; Douvikas 7. All. Fabregas

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Valle, Paz, Ramon, Ndour, Mastantuono

    Espulsi: nessuno

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