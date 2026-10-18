Fiorentina-Como 1-3, pagelle e tabellino: Liberali brilla, Nico Paz protagonista, Douvikas segna ancora, male De Gea, Nije sbaglia una grande occasione

Il Como batte la Fiorentina per 1-3 e torna alla vittoria dopo tre partite senza successi tra campionato e Champions League. Nico Paz è decisivo con goal e assist, subito in goal Mattia Liberali alla prima da titolare.

Primo tempo scoppiettante, tra le parate di De Gea su Da Cunha e Douvikas e un paio di sprechi di Fagioli e del comunque ottimo Pedro Gonçalves. Alla fine è il Como ad andare in doppio vantaggio: Liberali firma la prodezza dello 0-1 con un sinistro piazzato nell'angolo basso, contestato dai viola per un precedente probabile fallo di Kempf su Pedro Gonçalves, e Nico Paz il raddoppio di testa, pescato in area da una pennellata di Valle.

Ma la Fiorentina non demorde e accorcia le distanze con un sinistro da pochi passi di Pongracic, dopo un salvataggio sulla linea di Ramon su Viery successiva a un calcio d'angolo. Prima dell'intervallo lo stesso Pongracic troverebbe anche la doppietta e il 2-2, servito da un cross su punizione di Mastantuono, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo un lunghissimo check VAR.

In avvio di ripresa i viola spingono alla ricerca del pareggio però il Como colpisce ancora in contropiede con Douvikas, che buca un De Gea tutt'altro che perfetto. La partita resta comunque aperta ma la Fiorentina spreca troppo, clamoroso in tal senso l'errore di Njie che tutto solo di testa la manda sul palo con la porta spalancata.

Al 'Franchi' vince il Como che sale così a quattordici punti, restano in fondo alla classifica invece i viola con un solo successo ottenuto nelle prime sette giornate.