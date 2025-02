Fiorentina-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Como si sfidano nel lunch match domenicale della 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Una sfida tutta da seguire quella che apre la domenica calcistica di Serie A. All’Artemio Franchi la Fiorentina sfida il Como, in una gara dove difficilmente mancheranno goal ed emozioni.

La formazione viola è uscita sconfitta da San Siro contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato ed è chiamata subito al riscatto per proseguire nella corsa verso un posto in Europa.

Sconfitta nell’ultimo turno anche per il Como, battuto a domicilio dalla Juventus: la squadra di Fabregas continua a giocare bene, anche se non sempre i risultati gli danno ragione, come testimoniano le tre sconfitte consecutive in campionato.

Tutte le info su Fiorentina-Como: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.