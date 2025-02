Fiorentina-Como 0-2, pagelle e tabellino: decidono Diao e Nico Paz, colpo dei lariani a Firenze

Fiorentina vs Como

Il Como torna a vincere in campionato espugnando il campo della Fiorentina: decisive le reti di Diao e Nico Paz.

Il Como si impone per 2-0 sul campo della Fiorentina e, in un colpo solo, pone fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive e soprattutto mette in cascina tre punti pesantissimi che gli consentono di allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Un successo, quello maturato all’Artemio Franchi, meritato per i lariani che si sono fatti preferire per tutto l’arco della partita e che poi, nei momenti cruciali, hanno avuto il merito di far male grazie ai due gioielli Diao e Nico Paz.

La Fiorentina, dal canto suo, ha patito in maniera evidente l’assenza di Moise Kean. A sostituirlo nel cuore dell’attacco è stato Zaniolo che, dopo una partenza incoraggiante da ‘9 adattato’, si è via via spento, venendo inghiottito dalla difesa ospite.

L'articolo prosegue qui sotto

Disinnescato l’attacco avversario, il Como ha comandato il gioco senza il minimo timore reverenziale. La squadra di Fabregas ha creato di più e con maggior costanza ed al 41’ ha sbloccato il risultato quando è stato Diao, in contropiede, a seminare Mandragora e Cataldi e a depositare alle spalle di De Gea per lo 0-1.

Nella ripresa la Fiorentina sembra tornare in campo con un piglio diverso, ma nel suo momento migliore viene colpita di nuovo: palla sanguinosa persa da Colpani (da poco entrato) a centrocampo, la sfera arriva a Nico Paz che prima controlla benissimo e poi dal limite lascia partire un meraviglioso tiro a giro sul quale De Gea non può nulla.

Sotto di due reti la Fiorentina non riesce a reagire ed anzi al 74’ si ritrova costretta anche a fare i conti con l’ennesimo infortunio occorso a Gudmundsson (la sua partita è durata meno di 20’).

I gigliati incappano dunque nella loro sconfitta consecutiva e perdono l’occasione di restare nella scia della Lazio quarta in classifica, il Como invece si risolleva grazie alle sue idee e alle reti di due grandissimi talenti.