Fiorentina-Como 1-3, pagelle e tabellino: Nico Paz risolutore, Sergi Roberto con personalità, Morata si sblocca, Piccoli generoso, Christensen indeciso

Il Como sbanca lo Stadio 'Franchi' in rimonta e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: la squadra di Cesc Fabregas si impone con il risultato di 3-1 contro la Fiorentina.

E pensare che le operazioni, inizialmente, si erano subito complicate per la formazione lariana: dopo appena sette minuti, infatti, la viola era riuscita a sbloccare la gara grazie al piazzato vincente di Roberto Piccoli, poi infortunato. Un lampo puramente illusorio perché al Como è bastato poco meno di un quarto d'ora per tornare in superficie: colpo di testa di Douvikas sul palo e la palla attraversa l'area di rigore prima del blitz vincente di Sergi Roberto, autore dell'1-1.

Attorno alla mezz'ora di gioco, il Como ha perso Douvikas per un problema alla caviglia, costringendo Fabregas ad inserire la sua stella Nico Paz a gara in corso. E l'argentino di proprietà del Real Madrid ha fatto ancora una volta le fortune della formazione lombarda: a mezz'ora dalla fine, infatti, il suo fendente mancino ha bucato un non irreprensibile Christensen griffando il goal qualificazione. Nel finale c'è gloria anche per Morata che, in campo, da una manciata di minuti mette il punto esclamativo segnando il suo primo goal con la maglia del Como. Ai quarti il Como sfiderà il Napoli campione d'Italia in carica: si giocherà in gara secca al Maradona.