Nico Paz Fiorentina ComoGetty Images
Michael Di Chiaro

Fiorentina-Como 1-3, pagelle e tabellino: Nico Paz risolutore, Sergi Roberto con personalità, Morata si sblocca, Piccoli generoso, Christensen indeciso

La squadra di Fabregas completa il tabellone dei quarti di Coppa Italia piegando la Fiorentina in rimonta: Piccoli illude la viola, poi Sergi Roberto e Nico Paz firmano il ribaltone. In pieno recupero arriva il sigillo di Morata: ora la sfida al Napoli.

Il Como sbanca lo Stadio 'Franchi' in rimonta e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: la squadra di Cesc Fabregas si impone con il risultato di 3-1 contro la Fiorentina.

E pensare che le operazioni, inizialmente, si erano subito complicate per la formazione lariana: dopo appena sette minuti, infatti, la viola era riuscita a sbloccare la gara grazie al piazzato vincente di Roberto Piccoli, poi infortunato. Un lampo puramente illusorio perché al Como è bastato poco meno di un quarto d'ora per tornare in superficie: colpo di testa di Douvikas sul palo e la palla attraversa l'area di rigore prima del blitz vincente di Sergi Roberto, autore dell'1-1.

Attorno alla mezz'ora di gioco, il Como ha perso Douvikas per un problema alla caviglia, costringendo Fabregas ad inserire la sua stella Nico Paz a gara in corso. E l'argentino di proprietà del Real Madrid ha fatto ancora una volta le fortune della formazione lombarda: a mezz'ora dalla fine, infatti, il suo fendente mancino ha bucato un non irreprensibile Christensen griffando il goal qualificazione. Nel finale c'è gloria anche per Morata che, in campo, da una manciata di minuti mette il punto esclamativo segnando il suo primo goal con la maglia del Como. Ai quarti il Como sfiderà il Napoli campione d'Italia in carica: si giocherà in gara secca al Maradona.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Piccoli (7) è uno dei pochi a salvarsi: il suo lampo illusorio non basta. Male Fortini (5) che sbaglia in occasione dei primi due goal del Como, mentre Christensen (5) non è esente da colpe sul sinistro tutt'altro che irresistibile di Nico Paz.

    VOTI FIORENTINA: Christensen 5; Fortini 5, Ranieri 5.5, Comuzzo 5.5 (84' Pongracic sv), Balbo 6 (66' Gosens 6); Ndour 6 (66' Fagioli 6); Harrison 6, Fabbian 6, Brescianini 5.5, Fazzini 6 (73' Solomon sv); Piccoli 7 (66' Gudmundsson 6). 

  • PAGELLE COMO

    Nicol Paz (7) entra e griffa, di fatto, il goal decisivo ai fini della qualificazione dopo il pareggio griffato dall'ottimo Sergi Roberto (7). Nel finale c'è gloria anche per Morata (7) autore del suo primo goal con la maglia del Como. Brilla Kuhn (6.5): prova di qualità impreziosita da un assist.

    VOTI COMO: Butez 6; Van Der Brempt 5.5 (46' Smolcic 6), Ramòn 6.5, D.Carlos 6.5, Moreno 6.5; S.Roberto 7 (70' Perrone sv), Da Cunha 6; Kuhn 6.5, Caqueret 6, Rodriguez 6 (70' Addai 6); Douvikas 6.5 (28' Nico Paz 7, 86' Morata 7)

  • TABELLINO FIORENTINA-COMO

    FIORENTINA-COMO 1-3

    Marcatori: 7' Piccoli, 20' Sergi Roberto, 60' Nico Paz, 91' Morata

    FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo (84' Pongracic), Balbo (66' Gosens; Ndour (66' Fagioli); Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini (73' Solomon); Piccoli (66' Gudmundsson). All. Vanoli.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt (46' Smolcic), Ramòn, D.Carlos, Moreno; S.Roberto (70' Perrone), Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez (70' Addai); Douvikas (28' Nico Paz, 86' Morata). All. Fàbregas.

    Arbitro: Ayroldi

    Ammoniti: Brescianini, Van der Brempt, D. Carlos, Nico Paz, Comuzzo, Morata

    Espulsi: -




0