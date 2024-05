Fiorentina-Club Brugge 3-2, cronaca, tabellino e voti: decide Nzola nel recupero

Nzola regala alla Fiorentina la vittoria nel recupero: Club Brugges battuto 3-2 nella semifinale d'andata di Conference League.

Una rete nel recupero di Nzola regala alla Fiorentina il successo nella semifinale d’andata di Conference League contro il Club Brugges, al termine di una gara più complicata del previsto per i viola.

Italiano schiera Sottil con Beltran e Nico Gonzalez come trio di trequartisti alle spalle dell’unica punta Belotti e la scelta ripaga subito. Al 5’, infatti, una prodezza di Sottil porta avanti la Fiorentina: controllo e tiro a giro che non lascia scampo a Jackers. Passano appena tre minuti e la viola ha la chance per raddoppiare: Biraghi arriva sul fondo e mette indietro, ma Nico Gonzalez calcia alto da buona posizione. La formazione belga si sveglia improvvisamente al 13’: Thiago calcia dall’interno dell’area di rigore ma trova la respinta di Terracciano, sulla mischia successiva Biraghi tocca la palla con il braccio. L’arbitro, dopo un controllo al Var, assegna il calcio di rigore che Vanaken trasforma con freddezza.

La Fiorentina accusa il colpo e abbassa i ritmi, ma al 37’ arriva una nuova scossa: Bonaventura calcia da lontano e trova la respinta del portiere del Brugges, la palla dopo un paio di tocchi arriva a Belotti, bravissimo a girarsi e trovare l’angolino giusto per il goal del 2-1. E al 43’ Beltran di testa sfiora il tris.

Nella ripresa Italiano perde Sottil per infortunio, al suo posto Kouamé. I viola gestiscono il vantaggio e si ritrovano anche in superiorità numerica dal 61’, visto che Onyedika si fa espellere dopo un doppio giallo in appena tre minuti. Gara in discesa? No, perché nonostante l’uomo in meno, il Brugges trova il pari con il suo uomo migliore, il brasiliano Thiago, bravissimo nella conclusione incrociata che supera Terracciano. La Fiorentina prova a reagire di rabbia e si rende pericolosa prima con Ikoné, poi con Belotti. Ma a regalare la gioia del successo è Nzola (entrato in campo da tre minuti) che nel primo minuto di recupero ribadisce in rete, dopo che la sua precedente conclusione era terminata contro il palo. Una gioia dall'uomo forse meno atteso, visto che proprio Nzola era molto indietro nelle gerarchie di Italiano.