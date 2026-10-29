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Fiorentina AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Fiorentina-Atalanta 2-2, pagelle e tabellino: De Ketelaere trascinatore, Njie non basta, Zalewski salva Sarri

Serie A
Fiorentina vs Atalanta
Match report
Fiorentina
Atalanta

L'ultima partita del nono turno finisce in parità: segna De Ketelaere nel primo tempo, nella ripresa rimonta firmata Njie-Joao Mario, quindi il guizzo finale di Zalewski.

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Varie partite nella stessa partita, rimonte e controrimonte. E alla fine Fiorentina e Atalanta si bloccano a vicenda su un 2-2 che, forse, non fa felice nessuna delle due.

La Fiorentina parte forte, Mastantuono impegna Carnesecchi e l'Atalanta - che perde Kristensen per un guaio muscolare dopo 4', dentro al suo posto Scalvini - sembra destinata a crollare da un momento all'altro. Ma da un certo punto in poi, la partita cambia.

A 5 minuti dall'intervallo è De Ketelaere a portare in vantaggio la Dea: scambio con Zalewski e sinistro imparabile a pochi passi da De Gea. Il portiere viola è poi miracoloso nell'evitare il raddoppio su un colpo di testa di Krstovic.

Nella ripresa, però, la partita cambia di nuovo rotta: Njie, il migliore della Fiorentina, pareggia di testa su cross di Jimenez e poi è Joao Mario, anche grazie a una deviazione di Obric, a superare Carnesecchi con un destro dal limite. Nel frattempo l'arbitro La Penna si è infortunato: all'intervallo spazio al quarto uomo Marinelli.

Non è finita, però, perché l'Atalanta trova la forza di riportarsi in partita: lo fa grazie a Zalewski, già autore dell'assist per lo 0-1 di De Ketelaere, che stavolta si incunea in area e col sinistro batte De Gea per il definitivo 2-2.

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  • PAGELLE FIORENTINA-ATALANTA

    Njie è il migliore nella Fiorentina e non a caso è lui a trovare la rete del momentaneo 1-1. Mastantuono molto attivo ma non segna, Pellegrino non trova il modo per far male. De Gea fa quel che può, è miracoloso su Krstovic, ma deve raccogliere due palloni all'interno della propria porta.

    Nell'Atalanta l'uomo chiave è De Ketelaere, autore di una grande prestazione e un bel goal. Ottimo anche Zalewski: assist più il sinistro vincente del 2-2. Carnesecchi para quel che riesce a parare, non bene Zappacosta sulla marcatura di Njie, sfortunato Obric con la deviazione del 2-1.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Jimenez 6.5, Dragusin 5.5, Viery 5.5, Joao Mario 6.5; Ndour 5.5, Fagioli 5 (46' Oulai 6), Brescianini 5.5; Mastantuono 6.5 (91' Pedro Gonçalves sv), Pellegrino 5 (91' Beto sv), Njie 7 (69' Gnonto 5.5). All. Vanoli

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zappacosta 5.5, Kristensen sv (4' Scalvini 6), Obric 6, Bernasconi 5.5; Ederson 5.5, Gaetano 6 (57' Pasalic 6); Elmas 5.5 (57' Rowe 6), De Ketelaere 7, Zalewski 7 (84' Sulemana sv); Krstovic 5.5. All. Sarri

  • TABELLINO FIORENTINA-ATALANTA

    FIORENTINA-ATALANTA 2-2

    Marcatori: 41' De Ketelaere (A), 53' Njie (F), 61' Joao Mario (F), 74' Zalewski (A)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (46' Oulai), Brescianini; Mastantuono (91' Pedro Gonçalves), Pellegrino (91' Beto), Njie (69' Gnonto). All. Vanoli

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (4' Scalvini), Obric, Bernasconi; Ederson, Gaetano (57' Pasalic); Elmas (57' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (84' Sulemana); Krstovic. All. Sarri

    Arbitro: La Penna, poi Marinelli

    Ammoniti: Elmas, Viery, Pellegrino, Gnonto, Obric

    Espulsi: nessuno

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