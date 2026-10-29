Fiorentina-Atalanta 2-2, pagelle e tabellino: De Ketelaere trascinatore, Njie non basta, Zalewski salva Sarri

Varie partite nella stessa partita, rimonte e controrimonte. E alla fine Fiorentina e Atalanta si bloccano a vicenda su un 2-2 che, forse, non fa felice nessuna delle due.

La Fiorentina parte forte, Mastantuono impegna Carnesecchi e l'Atalanta - che perde Kristensen per un guaio muscolare dopo 4', dentro al suo posto Scalvini - sembra destinata a crollare da un momento all'altro. Ma da un certo punto in poi, la partita cambia.

A 5 minuti dall'intervallo è De Ketelaere a portare in vantaggio la Dea: scambio con Zalewski e sinistro imparabile a pochi passi da De Gea. Il portiere viola è poi miracoloso nell'evitare il raddoppio su un colpo di testa di Krstovic.

Nella ripresa, però, la partita cambia di nuovo rotta: Njie, il migliore della Fiorentina, pareggia di testa su cross di Jimenez e poi è Joao Mario, anche grazie a una deviazione di Obric, a superare Carnesecchi con un destro dal limite. Nel frattempo l'arbitro La Penna si è infortunato: all'intervallo spazio al quarto uomo Marinelli.

Non è finita, però, perché l'Atalanta trova la forza di riportarsi in partita: lo fa grazie a Zalewski, già autore dell'assist per lo 0-1 di De Ketelaere, che stavolta si incunea in area e col sinistro batte De Gea per il definitivo 2-2.