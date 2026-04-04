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Vittorio Rotondaro

Fiorentina a +5 sulla zona retrocessione, Cagliari nel baratro: come cambia la corsa salvezza

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Umori opposti per Fiorentina e Cagliari: sorpasso in classifica dei viola, i sardi non vincono ormai dal 31 gennaio.

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Il 31° turno di Serie A rischia di essere particolarmente significativo per quanto riguarda la corsa salvezza che, tra le altre, vede protagoniste anche Fiorentina e Cagliari.

I rossoblù hanno aperto la giornata sul campo del Sassuolo, mentre i viola hanno fatto visita al Verona: due risultati diversi che riscrivono la classifica ai piani bassi.

Ora la Fiorentina è davanti a un Cagliari in crisi sempre più profonda: a sette giornate dal termine, la lotta per non retrocedere è più infiammata che mai.

  • FAGIOLI MATCH-WINNER

    Nonostante una prestazione non eccezionale, la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio su un ottimo Verona: decisivo il piazzato di Fagioli che nel finale ha regalato tre punti di platino a Vanoli.

    Gli scaligeri restano sul fondo della graduatoria a -9 dal quartultimo posto: un k.o. che sa di condanna per la squadra allenata da Sammarco.

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  • MASSIMO VANTAGGIO SULLA ZONA RETROCESSIONE

    Per la prima volta in questa stagione, la Fiorentina può contare su cinque punti di vantaggio sulla terzultima piazza: frutto di un 2026 dal sapore di svolta per i toscani.

    De Gea e compagni hanno infatti raccolto 23 punti sui 32 totali nel nuovo anno, ovvero il 72% del totale: record in percentuale nella nostra Serie A.

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  • CAGLIARI K.O. IN RIMONTA

    Non è andata bene invece al Cagliari, battuto in rimonta dal Sassuolo: a segno con Sebastiano Esposito sul calcio di rigore, i sardi non hanno retto all'ondata neroverde.

    Prima Garcia e poi Pinamonti hanno punito Caprile, modellando il 2-1 finale: per i ragazzi di Pisacane (superati in classifica proprio dalla Fiorentina) un passo falso difficile da digerire.

  • LA LUNGA CRISI

    Cagliari fermo a quota 30 punti, incapace di portare a casa il bottino massimo addirittura dallo scorso 31 gennaio, data dell'ultima vittoria (4-0 al Verona all'Unipol Domus).

    Da allora sono arrivati soltanto due pareggi e sei sconfitte, le ultime quattro delle quali consecutive: un rendimento che ha di fatto risucchiato il Cagliari nella bagarre salvezza.

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  • LA CLASSIFICA DELLA LOTTA SALVEZZA

    12. Parma 34

    13. Genoa 33

    14. Torino 33

    15. Fiorentina 32*

    16. Cagliari 30*

    17. Cremonese 27

    18. Lecce 27

    19. Pisa 18

    20. Verona 18*


    *una partita in più

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