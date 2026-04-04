Fiorentina a +5 sulla zona retrocessione, Cagliari nel baratro: come cambia la corsa salvezza

Cagliari fermo a quota 30 punti, incapace di portare a casa il bottino massimo addirittura dallo scorso 31 gennaio, data dell'ultima vittoria (4-0 al Verona all'Unipol Domus).

Da allora sono arrivati soltanto due pareggi e sei sconfitte, le ultime quattro delle quali consecutive: un rendimento che ha di fatto risucchiato il Cagliari nella bagarre salvezza.