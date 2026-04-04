Fiorentina a +5 sulla zona retrocessione, Cagliari nel baratro: come cambia la corsa salvezza

Il 31° turno di Serie A rischia di essere particolarmente significativo per quanto riguarda la corsa salvezza che, tra le altre, vede protagoniste anche Fiorentina e Cagliari.
I rossoblù hanno aperto la giornata sul campo del Sassuolo, mentre i viola hanno fatto visita al Verona: due risultati diversi che riscrivono la classifica ai piani bassi.
Ora la Fiorentina è davanti a un Cagliari in crisi sempre più profonda: a sette giornate dal termine, la lotta per non retrocedere è più infiammata che mai.