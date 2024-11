Finalmente protagonista: Rafael Leao incanta il Bernabeu contro il Real Madrid

Il portoghese decisivo nella vittoria prestigiosissima della squadra di Fonseca contro il Real Madrid: due assist e una gara da fuoriclasse.

Leao Meravigliao. Nella notte più prestigiosa, almeno per il momento, il portoghese ha finalmente proposto una prestazione da top player.

Pur senza segnare, il numero 10 rossonero ha saputi prendersi la scena in casa del Real Madrid, scrollandosi di dosso le critiche sempre più pesanti accumulate sul suo conto nell'ultimo periodo.

Ora l'obiettivo deve essere mantenere questo livello prestazionale per il maggior numero di partite possibili - e non tornare ad accendersi ad intermittenza - per aiutare il Milan a rimontare le posizioni che vorrebbe tanto in Serie A quanto in Champions League.