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Immobile Paris FC Le HavreGetty Images
Stefano Silvestri

Finalmente Ciro Immobile, primo goal in Ligue 1 e in stagione: va a segno in Paris FC-Le Havre su assist di Coppola

L'italiano è andato in rete nella gara vinta dai parigini, trovando il vantaggio con un destro al volo e colpendo pure la traversa: in questa stagione non aveva trovato la via della rete neppure una volta.

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In Nazionale non tornerà, il (flebile) sogno Mondiali è ormai svanito. E il ritorno in Serie A è rimasto privo di soddisfazioni. Ma intanto Ciro Immobile ha deciso che qualche soddisfazione ha ancora voglia di toglierserla.

Il centravanti del Paris FC, arrivato in Francia durante il mercato invernale proveniente dal Bologna, si è finalmente sbloccato: ha segnato il primo goal della nuova avventura nella gara di campionato vinta 3-2 sul Le Havre.

L'ex laziale, almeno parzialmente, si è così lasciato alle spalle diversi mesi di sofferenza. Mesi relativi sia alla prima parte della stagione, quando indossava la maglia del Bologna, che agli ultimi mesi.

  • Immobile Paris FC Le HavreGetty Images

    ASSIST DI COPPOLA

    La rete di Immobile, quella del momentaneo 1-0, è arrivata poco prima della mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Lees-Melou ha crossato, Coppola ha fatto sponda di testa per il centravanti, che al volo con il destro ha superato da pochi passi il portiere avversario Diaw.

    L'assist, ebbene sì, è stato di Diego Coppola. L'ex veronese, pure lui trasferitosi a Parigi durante il mercato invernale, a differenza di Immobile fa parte dell'elenco dei convocati scelti da Gattuso per sfidare l'Irlanda del Nord e in caso di passaggio del turno, una tra Bosnia e Galles.

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  • ANCHE UNA TRAVERSA

    Immobile ha pure sfiorato la doppietta poco prima dell'intervallo, in pienissimo recupero, dopo che il Paris FC aveva trovato il raddoppio grazie a un'autorete di Seko: Lees-Melou lo ha pescato in area, l'italiano è stato prima stoppato da Nego e poi ha beffato Diaw con un pallonetto, facendo sbattere la sfera contro la traversa.

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  • PRIMA GIOIA STAGIONALE

    Immobile ha quasi sempre giocato dall'inizio con la maglia del Paris FC. Solo in due occasioni non è stato così: una in campionato in casa del Lione, l'altra in Coppa di Francia in casa del Lorient. Ma prima di oggi non aveva mai trovato la via delle porte avversarie.

    L'ex centravanti di Bologna e Lazio ha collezionato contro il Le Havre l'ottava presenza dal suo arrivo in Francia e ha messo a segno il primo goal. Primo col Paris, ma anche primo stagionale: in Emilia non era mai andato a segno in partite ufficiali.

    Colpa, naturalmente, del grave infortunio rimediato già alla prima giornata in casa della Roma: una lesione del retto femorale che lo ha costretto a diversi mesi di stop, condizionandone in maniera definitiva l'annata. Il ricordo più bello - forse l'unico, in realtà - è il rigore decisivo contro l'Inter che ha spedito il Bologna in finale di Supercoppa Italiana.

  • PARIS FC VINCENTE

    Anche grazie a Immobile, il Paris FC è riuscito in qualche modo a superare il Le Havre: la formazione capitolina ha vinto 3-2, soffrendo nel secondo tempo dopo l'espulsione diretta di Matondo ma riuscendo a trovare il tris all'86' con Gory. Proprio colui che aveva sostituito l'italiano 13 minuti prima. Solo per la cronaca la rete di Kyeremeh al 93'.

    Il neopromosso Paris FC è ora quattordicesimo nella classifica di Ligue 1, con 4 lunghezze di vantaggio proprio sul Le Havre e con 9 sulla zona retrocessione.

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