Finalmente Ciro Immobile, primo goal in Ligue 1 e in stagione: va a segno in Paris FC-Le Havre su assist di Coppola

Immobile ha quasi sempre giocato dall'inizio con la maglia del Paris FC. Solo in due occasioni non è stato così: una in campionato in casa del Lione, l'altra in Coppa di Francia in casa del Lorient. Ma prima di oggi non aveva mai trovato la via delle porte avversarie.

L'ex centravanti di Bologna e Lazio ha collezionato contro il Le Havre l'ottava presenza dal suo arrivo in Francia e ha messo a segno il primo goal. Primo col Paris, ma anche primo stagionale: in Emilia non era mai andato a segno in partite ufficiali.

Colpa, naturalmente, del grave infortunio rimediato già alla prima giornata in casa della Roma: una lesione del retto femorale che lo ha costretto a diversi mesi di stop, condizionandone in maniera definitiva l'annata. Il ricordo più bello - forse l'unico, in realtà - è il rigore decisivo contro l'Inter che ha spedito il Bologna in finale di Supercoppa Italiana.