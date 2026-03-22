Finalmente Ciro Immobile, primo goal in Ligue 1 e in stagione: va a segno in Paris FC-Le Havre su assist di Coppola

In Nazionale non tornerà, il (flebile) sogno Mondiali è ormai svanito. E il ritorno in Serie A è rimasto privo di soddisfazioni. Ma intanto Ciro Immobile ha deciso che qualche soddisfazione ha ancora voglia di toglierserla.
Il centravanti del Paris FC, arrivato in Francia durante il mercato invernale proveniente dal Bologna, si è finalmente sbloccato: ha segnato il primo goal della nuova avventura nella gara di campionato vinta 3-2 sul Le Havre.
L'ex laziale, almeno parzialmente, si è così lasciato alle spalle diversi mesi di sofferenza. Mesi relativi sia alla prima parte della stagione, quando indossava la maglia del Bologna, che agli ultimi mesi.