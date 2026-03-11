Finali e gare che hanno fatto la storia: i 20 derby italiani prima di Bologna-Roma

Notti europee in lingua italiana. Bologna e Roma si preparano a sfidarsi negli ottavi di finale di Europa League, nell’ennesimo derby che vede protagoniste le squadre italiane fuori dai confini nazionali.
Prima di questa gara, sono stati già venti i derby in coppe europee tra formazioni del nostro campionato.
Confronti che in alcuni casi hanno fatto la storia, come nel caso della finale di Champions League del 2003 vinta dal Milan contro la Juventus a Manchester. Ripercorriamo insieme tutti i precedenti.