Finali e gare che hanno fatto la storia: i 20 derby italiani prima di Bologna-Roma

Nella storia dei derby europei di matrice italiana ci sono due finali di Supercoppa Europea vinta in un’occasione dal Milan contro la Sampdoria e una dal Parma proprio contro il Milan e un confronto nella semifinale Intertoto tra Bologna e Sampdoria dove ad avere la meglio furono i rossoblù.

Bologna-Sampdoria (3-1; 0-1), semifinale Coppa Intertoto 1998-1999

Milan-Parma (1-0; 0-2), finale Supercoppa Europea 1993

Milan-Sampdoria (1-1; 2-0), finale Supercoppa Uefa 1990