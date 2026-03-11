Goal.com
shevchenko milan juventus finale champions 2003Getty Images
Nino Caracciolo

Finali e gare che hanno fatto la storia: i 20 derby italiani prima di Bologna-Roma

Quello tra Bologna e Roma in Europa League sarà il ventesimo confronto tra squadre italiane in campo europeo: nel 2003 il Milan vinse una finale di Champions battendo la Juventus.

Notti europee in lingua italiana. Bologna e Roma si preparano a sfidarsi negli ottavi di finale di Europa League, nell’ennesimo derby che vede protagoniste le squadre italiane fuori dai confini nazionali.

Prima di questa gara, sono stati già venti i derby in coppe europee tra formazioni del nostro campionato.

Confronti che in alcuni casi hanno fatto la storia, come nel caso della finale di Champions League del 2003 vinta dal Milan contro la Juventus a Manchester. Ripercorriamo insieme tutti i precedenti.

  • I PRECEDENTI DI ROMA E BOLOGNA

    Per la Roma si tratta della quarta che sfiderà una squadra italiana in Europa. I tre precedenti hanno visto i giallorossi due volte sconfitti – in finale di Coppa Uefa contro l’Inter nel 1991 e negli ottavi di finale di Europa League contro la Fiorentina nel 2015 – e una volta vincenti, in occasione del doppio confronto dei quarti di finale di Europa League del 2024 quando eliminarono il Milan.

    Un solo precedente europeo per il Bologna, che nella stagione 1998-1999 ha affrontato ed eliminato la Sampdoria nella semifinale Intertoto.

  • SEI I DERBY IN CHAMPIONS LEAGUE TRA LE ITALIANE

    In Champions League sono sei i confronti tra squadre italiane: nel 2002/2003 il Milan eliminò l’Inter in semifinale e poi vinse in finale contro la Juventus. Nel 2004/2005 i rossoneri eliminarono ancora i nerazzurri, nel derby divenuto famoso pei i fumogeni lanciati in campo dai tifosi nerazzurri. La rivincita dell’Inter è arrivata molti anni dopo, con la squadra all’epoca allenata da Inzaghi che eliminò il Milan in semifinale nell’edizione 2022/2023.

    • Inter-Milan (2-0; 1-0), semifinale 2022-2023
    • Milan-Napoli (1-0, 1-1), quarti di finale 2022-2023
    • Inter-Milan (0-2; 0-3 a tavolino), quarti di finale 2004-2005
    • Juventus-Milan (2-3 d.c.r), finale 2002-2003
    • Inter-Milan (0-0; 1-1), semifinale 2002-2003
    • Juventus-Verona (0-0; 2-0), ottavi di finale 1985-1986
  • 4 LE FINALI ITALIANE IN COPPA UEFA

    Anche tra Coppa Uefa ed Europa League i confronti tra italiane hanno fatto la storia, con ben 4 finali (Sempre di Coppa Uefa) tutte tricolore. Due vinte dall’Inter, contro la Roma nel 1991 e contro la Lazio nel 1998, altre due dalla Juventus, contro la Fiorentina nel 1990 e contro il Parma nel 1995.

    • Milan-Roma (0-1; 1-2), quarti di finale Europa League 2023-2024
    • Fiorentina-Roma (1-1; 3-0), , quarti di finale Europa League 2014-2015
    • Fiorentina-Juventus (1-1; 0-1), ottavi di finale Europa League 2013-2014
    • Lazio-Inter, (0-3), finale Coppa Uefa 1997-1998
    • Parma-Juventus (1-0; 1-1), finale Coppa Uefa 1994-1995
    • Cagliari-Inter (3-2; 3-0), semifinale Coppa Uefa 1993-1994
    • Cagliari-Juventus (1-1; 2-1), quarti di finale Coppa Uefa 1993-1994
    • Inter-Roma (2-0; 0-1), finale Coppa Uefa 1990-1991
    • Atalanta-Inter (0-0; 0-2), quarti di finale Coppa Uefa 1990-1991
    • Juventus-Fiorentina (3-1; 0-0), finale Coppa Uefa 1989-1990
    • Juventus-Napoli (2-0; 0-3 d.t.s), quarti di finale Coppa Uefa 1988-1989

  • SUPERCOPPA E INTERTOTO

    Nella storia dei derby europei di matrice italiana ci sono due finali di Supercoppa Europea vinta in un’occasione dal Milan contro la Sampdoria e una dal Parma proprio contro il Milan e un confronto nella semifinale Intertoto tra Bologna e Sampdoria dove ad avere la meglio furono i rossoblù.

    • Bologna-Sampdoria (3-1; 0-1), semifinale Coppa Intertoto 1998-1999
    • Milan-Parma (1-0; 0-2), finale Supercoppa Europea 1993
    • Milan-Sampdoria (1-1; 2-0), finale Supercoppa Uefa 1990
