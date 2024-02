Finale Viareggio Cup 2024, Beyond Limits-Centre National Brazzaville 2-0: primo trionfo per i nigeriani

Arierhi e un'autorete di Mafolou regalano il successo alla formazione nigeriana: finale decisa già nel primo tempo.

La Viareggio Cup 2024 parla nigeriano: il campione è il Beyond Limits, che nella finale dello stadio Ferracci di Torre del Lago ha la meglio sui congolesi del Centre National Brazzaville.

Finisce 2-0 per il Beyond Limits, che in una finale tutta africana chiude i conti nel primo tempo con un micidiale uno-due, controllando poi la situazione nella ripresa.

Per il Beyond Limits, alla sua prima finale, si tratta del primo trionfo nella Viareggio Cup. Il Centre National Brazzaville (o CNFF, acronimo di Centre National de Formation de Football) è ancora fermo a zero.