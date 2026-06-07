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flavio cobolli parisgetty
Stefano Silvestri

Finale Roland Garros 2026 in chiaro: dove vedere Cobolli-Zverev in diretta tv e streaming anche gratis

EXTRA

Flavio Cobolli sfida Sasha Zverev nella finale del Roland Garros: l'orario d'inizio dell'incontro decisivo e dove vederlo in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

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Il giorno della grande finale è arrivato: Flavio Cobolli sfida Sasha Zverev nella finale del Roland Garros 2026. A Parigi va in scena l'incontro decisivo del torneo, che mette di fronte il tennista romano e il favoritissimo collega tedesco.

Cobolli è approdato alla finale grazie al forfait del connazionale Matteo Arnaldi, contro cui avrebbe dovuto disputare la semifinale. Semifinale nella quale, invece, Zverev ha avuto la meglio contro il ceco Mensik.

Di seguito tutte le informazioni utili in vista della finale del Roland Garros 2026: l'orario d'inizio dell'incontro e dove vederlo in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

  • ORARIO COBOLLI-ZVEREV

    La finale tra Cobolli e Zverev andrà in scena nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno 2026, sul campo Philippe-Chatrier di Parigi. L'orario d'inizio saranno le ore 15.00.

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  • DOVE VEDERE COBOLLI-ZVEREV IN TV E STREAMING

    La finale del Roland Garros 2026 tra Cobolli e Zverev sarà visibile sui canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2), visibili in diversi modi: su DAZN, su TimVision e su Prime Video. Si potrà dunque scaricare l'app delle varie piattaforme su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile come un pc, un cellulare o un tablet.

    In streaming, l'incontro tra Cobolli e Zverev sarà inoltre visibile su Discovery+ e su HBO Max.

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  • DOVE VEDERE COBOLLI-ZVEREV IN CHIARO

    Ci sarà inoltre la possibilità di assistere all'incontro decisivo del Roland Garros tra Cobolli e Zverev in chiaro, dunque senza bisogno di alcun abbonamento: a trasmettere la sfida gratis sarà NOVE.

    Per vedere l'incontro si dovrà dunque accedere al canale numero 9 del Digitale Terrestre oppure, in streaming, al sito di NOVE tramite un qualsiasi dispositivo mobile.