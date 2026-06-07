Finale Roland Garros 2026 in chiaro: dove vedere Cobolli-Zverev in diretta tv e streaming anche gratis

Il giorno della grande finale è arrivato: Flavio Cobolli sfida Sasha Zverev nella finale del Roland Garros 2026. A Parigi va in scena l'incontro decisivo del torneo, che mette di fronte il tennista romano e il favoritissimo collega tedesco.
Cobolli è approdato alla finale grazie al forfait del connazionale Matteo Arnaldi, contro cui avrebbe dovuto disputare la semifinale. Semifinale nella quale, invece, Zverev ha avuto la meglio contro il ceco Mensik.
Di seguito tutte le informazioni utili in vista della finale del Roland Garros 2026: l'orario d'inizio dell'incontro e dove vederlo in diretta tv e streaming, anche in chiaro.