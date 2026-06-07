Finale Roland Garros 2026 in chiaro: dove vedere Cobolli-Zverev in diretta tv e streaming anche gratis

La finale del Roland Garros 2026 tra Cobolli e Zverev sarà visibile sui canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2), visibili in diversi modi: su DAZN, su TimVision e su Prime Video. Si potrà dunque scaricare l'app delle varie piattaforme su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile come un pc, un cellulare o un tablet.

In streaming, l'incontro tra Cobolli e Zverev sarà inoltre visibile su Discovery+ e su HBO Max.