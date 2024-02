Finale Nations League femminile, Spagna-Francia dove vederla: Rai, Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagna e Francia si giocano la finale della Nations League femminile: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Spagna e Francia si giocano la finale della Nations League femminile: una delle due si metterà dunque in bacheca la prima edizione della competizione.

La Spagna è arrivata in finale battendo per 3-0 l'Olanda in semifinale. La Francia, invece, ha superato per 2-1 la Germania.

Alle fasi finali non è arrivata l'Italia femminile, giunta al secondo posto nel proprio girone, dietro proprio alla Spagna e davanti a Svezia e Svizzera.

Quando si giocherà la finale della Nations League femminile tra Spagna e Francia? Dove si potrà vedere in tv e streaming? Tutte le informazioni.