Finale di campionato folle in Argentina: il Rosario festeggia il titolo, ma l'ha vinto il Boca, cosa è successo

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E' successo di tutto nell'ultima giornata del campionato di Clausura in Argentina. A 90 minuti dalla fine, con il titolo della classifica annuale (somma dei punti tra Apertura e Clausura) ancora da assegnare, Boca Juniors e Rosario Central sono arrivati a giocarsi il titolo.

Il finale è stato drammatico, con il Rosario che ha accarezzato fino all'ultimo l'idea di vincere, arrivando anche a festeggiare in anticipo a causa di una fake news sul presunto annullamento del goal segnato, proprio nei minuti finali, del Boca Juniors. Salvo poi scoprire la realtà e trovarsi beffati, con gli Xeneizes campioni.