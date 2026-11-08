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Finale di campionato folle in Argentina: il Rosario festeggia il titolo, ma l'ha vinto il Boca, cosa è successo

Boca Juniors

Il campionato argentino si è concluso nella maniera più clamorosa, con il Rosario a festeggiare un titolo che in realtà non aveva vinto...

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E' successo di tutto nell'ultima giornata del campionato di Clausura in Argentina. A 90 minuti dalla fine, con il titolo della classifica annuale (somma dei punti tra Apertura e Clausura) ancora da assegnare, Boca Juniors e Rosario Central sono arrivati a giocarsi il titolo.

Il finale è stato drammatico, con il Rosario che ha accarezzato fino all'ultimo l'idea di vincere, arrivando anche a festeggiare in anticipo a causa di una fake news sul presunto annullamento del goal segnato, proprio nei minuti finali, del Boca Juniors. Salvo poi scoprire la realtà e trovarsi beffati, con gli Xeneizes campioni.

  • IL ROSARIO VINCE E ASPETTA

    Il Rosario Central affrontava l'Estudiantes de Rio Cuarto, mentre il Boca Juniors il Defensa y Justicia. I rosarini hanno fatto il proprio dovere, vincendo 2-0 e, con il Boca ancora fermo sullo 0-0, hanno iniziato ad accarezza il sogno di vincere la classifica annuale della Liga Profesional.

  • IL GOAL DEL BOCA

    Alla Bombonera intanto il Boca Junios non stava riuscendo a sfondare il muro del Defensa. Almeno fino al 95' quando Enner Valencia ha trovato la rete dell'1-0, sfruttando un errore del portiere Borgogno e scatenando la festa del popolo Xeneizes e...di quello del Rosario Central.

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  • LA FAKE NEWS

    Alla radio viene diffusa la notizia che il goal del Boca Juniors è stato annulato. I conduttori si correggono dopo pochi secondi, ma è ormai troppo tardi perché la festa dei tifosi, che hanno sentito la notizia (tanto che nei video visibili sui social si sente un tifoso del Rosario dire "Lo anulò"), e dei giocatori in campo, si scatena, con tanto di baci, abbracci, lacrime di gioia e invasione di campo dei tifosi.

    Sono momenti surreali, con i giocatori del Boca Juniors a festeggiare alla Bombonera e con i giocatori del Rosario a festeggiare nel proprio stadio.

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  • LA DURA REALTA'

    Dopo qualche minuto di festeggiamenti, si diffonde la vera notizia che il goal non è stato annullato. Sul Lisandro de la Torre cala nuovamente il gelo: il Boca Juniors è campione della Liga Profesional.

    Una beffa per il Rosario che aveva cullato il sogno di bissare il secondo titolo annuale consecutivo dopo quello del 2025.

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