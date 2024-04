Finale Coppa Italia Primavera Fiorentina-Torino dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Torino si giocano la Coppa Italia Primavera in gara unica: dove vedere la sfida tra viola e granata in diretta tv e streaming.

Dominatrice delle recenti edizioni della Coppa Italia Primavera, tanto da essere approdata in finale per la quinta volta su sei, la Fiorentina sfida il Torino con l'obiettivo di tornare ad alzare il trofeo un anno dopo la sconfitta patita per mano della Roma.

Proprio il Torino, vincitore per l'ultima volta nel 2018 contro il Milan, è il club che comanda l'albo d'oro della competizione: ha infatti conquistato la Coppa Italia in otto occasioni. A seguire la Fiorentina con sette, di cui quattro di fila dal 2019 al 2022, prima del già menzionato ko contro la Roma della scorsa edizione.

Fiorentina-Torino si giocherà in gara secca, dunque al termine della gara verrà designata la squadra vincitrice della Coppa Italia Primavera. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, la finale proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Di seguito tutte le informazioni su Fiorentina-Torino, finale della Coppa Italia Primavera: dove si gioca, dove vederla in tv e streaming e le formazioni.