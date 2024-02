Finale Coppa d'Africa 2024 Nigeria-Costa d'Avorio, dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nigeria e Costa d'Avorio si affrontano nella finale della Coppa d'Africa 2024: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Atto conclusivo della Coppa d'Africa 2024, con la finale tra Nigeria e Costa d'Avorio.

Osimhen e soci contendono il trofeo alla Nazionale di casa, in un match tra le due nazionali che alla vigilia in molti indicavano tra le favorite per la vittoria.

La Nigeria è approdata in finale eliminando con enorme fatica il Sudafrica ai rigori, così come la Costa d'Avorio, che ha battuto 1-0 la Repubblica Democratica del Congo.

Nigeria-Costa d'Avorio, tra l'altro, rappresenta un remake dell'incrocio della fase a gironi, poiché entrambe erano inserite nel Gruppo A: il 18 gennaio, la squadra di Peseiro ha sconfitto Kessié e compagni con un goal di Troost-Ekong (ex Udinese e Salernitana).

Tutto sulla finale Nigeria-Costa d'Avorio: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita.