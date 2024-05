Finale Campionato Primavera Sassuolo-Roma dove vederla: Sky, Rai Sport o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Sassuolo e Roma si affrontano nella finale Scudetto del campionato Primavera 1: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Saranno Sassuolo e Roma a giocarsi la finale del Campionato Primavera 2023/2024.

La formazione neroverde ha conquistato l'accesso alla gara decisiva battendo l'Inter in semifinale per 3-1, mentre quella giallorossa ha superato per 3-2 la Lazio nel derby.

Per il Sassuolo si tratterebbe di uno storico primo trionfo nel Primavera, mentre per la Roma sarebbe il nono, il primo dal 2016.

Di seguito tutte le informazioni sulla finale del Campionato Primavera tra Sassuolo e Roma: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.