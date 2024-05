Filippo Inzaghi può tornare in Serie A: sfida Dionisi per la panchina del Verona

Dopo l'addio di Baroni, l'ex Salernitana può sedersi sulla panchina del club scaligero: corsa a due con l'ex Sassuolo Alessio Dionisi.

Filippo Inzaghi può tornare in Serie A. L’ex centravanti e oggi tecnico è in corsa per la panchina del Verona.

In casa scaligera è iniziata la ricerca dell’erede dell’ormai ex allenatore, che dopo aver conquistato una clamorosa salvezza, insperata in alcuni momenti della stagione, ha annunciato l’addio al club gialloblù.

Quello di Inzaghi è tra i primi nomi sulla lista del presidente Setti, insieme ad Alessio Dionisi, alla ricerca di una nuova opportunità dopo l’esperienza al Sassuolo.

L’ex attaccante del Milan è pronto a rimettersi in gioco dopo l’avventura alla Salernitana nel campionato di Serie A che si concluderà domenica con il recupero di Atalanta-Fiorentina.