Feyenoord-Inter 0-3, pagelle e tabellino: Bisseck lo fa da 10, Spence una furia, che piedi per Zielinski, Pio Esposito si risveglia

Bisseck fa un goal bellissimo e dimostra ancora una volta le sue grandi capacità tecniche. Zielinski dipinge calcio in mezzo al campo, tira alla grande con entrambi i piedi e la chiude con un super sinistro. Spence sulla destra è un fattore, propizia i primi due goal e mette in costante difficoltà la difesa del Feyenoord.

Pio Esposito si sblocca e ritrova fiducia, Barella in crescendo, Dimarco e Calhanoglu non brillano ma fanno il loro, Akanji rischia un altro pasticcio sull'1-0, ma stavolta gli va bene.

Ernst 5,5; Read 5 (62' Schaken), Kraaijeveld 5,5 (78' Deijl sv), Marmol 5, Lopez 5 (62' Watanabe); Zechiel 5,5, Vanhoutte 5 (46' Van den Elshout 5,5), Targhalline 5,5; Hadj Moussa 6,5, Nacho Ferri 5,5 (62' Steijn), Valente 5,5.

Martinez 6,5; Bisseck 7, Akanji 5,5 (85' Pavard sv), Carlos Augusto 6; Spence 7, Barella 6,5 (78' Sucic sv), Calhanoglu 6 (57' Mkhitaryan 6), Zielinski 7 (78' Stankovic sv), Dimarco 6; Esposito 7, Thuram 6 (57' Bonny 6).