Feyenoord-Inter 0-3, pagelle e tabellino: Bisseck lo fa da 10, Spence una furia, che piedi per Zielinski, Pio Esposito si risveglia

Sta carburando l'Inter in Champions. Dopo l'1-0 faticoso sullo Shakhtar, i nerazzurri spazzano via a domicilio il Feyenoord dopo il complicato weekend del derby.
Bisseck ci mette 8 minuti per sbloccarla con un goal bellissimo, più da numero 10 che da difensore. Poi il Feyenoord si sveglia, complice le solite sbavature difensive dell'Inter, ma la squadra di Chivu stavolta regge bene l'intensità degli olandesi e con una grande ripartenza di Spence si regala il 2-0, segnato da Pio Esposito, che torna finalmente a gioire dopo un'astinenza di quasi 2 mesi.
A quel punto per l'Inter è tutto più semplice e Zielinski completa la sua grande partita con un magico sinistro che vale il 3-0 e l'ipoteca definitiva sulla seconda vittoria consecutiva in Champions per l'Inter, che entra nel cuore della zona playoff.