Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Marco Trombetta

Feyenoord-Inter 0-3, pagelle e tabellino: Bisseck lo fa da 10, Spence una furia, che piedi per Zielinski, Pio Esposito si risveglia

Champions League
Feyenoord vs Inter
Match report
Feyenoord
Inter

L'Inter riscatta la sconfitta nel derby, conquistando la seconda vittoria consecutiva in Champions in casa del Feyenoord.

Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Pubblicità
Prossime partite
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM

Sta carburando l'Inter in Champions. Dopo l'1-0 faticoso sullo Shakhtar, i nerazzurri spazzano via a domicilio il Feyenoord dopo il complicato weekend del derby.

Bisseck ci mette 8 minuti per sbloccarla con un goal bellissimo, più da numero 10 che da difensore. Poi il Feyenoord si sveglia, complice le solite sbavature difensive dell'Inter, ma la squadra di Chivu stavolta regge bene l'intensità degli olandesi e con una grande ripartenza di Spence si regala il 2-0, segnato da Pio Esposito, che torna finalmente a gioire dopo un'astinenza di quasi 2 mesi.

A quel punto per l'Inter è tutto più semplice e Zielinski completa la sua grande partita con un magico sinistro che vale il 3-0 e l'ipoteca definitiva sulla seconda vittoria consecutiva in Champions per l'Inter, che entra nel cuore della zona playoff.

  • PAGELLE FEYENOORD-INTER

    Bisseck fa un goal bellissimo e dimostra ancora una volta le sue grandi capacità tecniche. Zielinski dipinge calcio in mezzo al campo, tira alla grande con entrambi i piedi e la chiude con un super sinistro. Spence sulla destra è un fattore, propizia i primi due goal e mette in costante difficoltà la difesa del Feyenoord.

    Pio Esposito si sblocca e ritrova fiducia, Barella in crescendo, Dimarco e Calhanoglu non brillano ma fanno il loro, Akanji rischia un altro pasticcio sull'1-0, ma stavolta gli va bene.

    Ernst 5,5; Read 5 (62' Schaken), Kraaijeveld 5,5 (78' Deijl sv), Marmol 5, Lopez 5 (62' Watanabe); Zechiel 5,5, Vanhoutte 5 (46' Van den Elshout 5,5), Targhalline 5,5; Hadj Moussa 6,5, Nacho Ferri 5,5 (62' Steijn), Valente 5,5.

    Martinez 6,5; Bisseck 7, Akanji 5,5 (85' Pavard sv), Carlos Augusto 6; Spence 7, Barella 6,5 (78' Sucic sv), Calhanoglu 6 (57' Mkhitaryan 6), Zielinski 7 (78' Stankovic sv), Dimarco 6; Esposito 7, Thuram 6 (57' Bonny 6).

  • TABELLINO FEYENOORD-INTER

    Marcatori: 8' Bisseck, 34' Esposito, 54' Zielinski

    FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld (78' Deijl), Marmol, Lopez (62' Watanabe); Zechiel, Vanhoutte (46' Van den Elshout), Targhalline; Hadj Moussa, Nacho Ferri (62' Steijn), Valente. All. Van Bronckhorst

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji (85' Pavard), Carlos Augusto; Spence, Barella (78' Sucic), Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski (78' Stankovic), Dimarco; Esposito, Thuram (57' Bonny). All. Chivu

    Arbitro: Nyberg (Sve)

    Ammoniti: Calhanoglu, Akanji, Zechiel

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM