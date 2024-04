Festa Scudetto in Inter-Torino: in Curva Sud spunta il tricolore numero 14

Prima del calcio d'inizio di Inter-Torino è spuntato lo Scudetto numero 14 al 'Meazza': quello arrivato dopo i fatti di Calciopoli.

Quello di oggi è il giorno delle celebrazioni e non potrebbe essere altrimenti in casa Inter, dove l'ebbrezza per la gioia dello Scudetto numero 20 è ancora tutta in corso.

La sfida casalinga contro il Torino è il teatro della festa in campo, che poi proseguirà per le strade di Milano col percorso della squadra su un autobus scoperto (direzione Duomo).

Prima, però, spazio alle dinamiche del campo e a quanto accaduto a ridosso del fischio d'inizio di Maria Sole Ferrieri Caputi.