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Alessandro De Felice

Festa Inter, dallo Scudetto conquistato a San Siro alla notte in Duomo: hotel, dj set e abbraccio con i tifosi fino all’alba

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Dopo il trionfo sul Parma, brindisi allo Sheraton con dj set e torta, poi la squadra raggiunge i tifosi in Piazza Duomo per una festa fino all’alba.

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Milano si è tinta di nerazzurro. Dalla vittoria sul Parma al triplice fischio delle 22.40 del 3 maggio, fino alla festa itinerante tra hotel e centro città, l’Inter ha festeggiato il suo ventunesimo scudetto tra cori, musica e abbracci con i tifosi.

Una festa partita da San Siro, proseguita in un albergo a pochi chilometri dal Meazza e culminata in Piazza Duomo, dove giocatori e sostenitori si sono ritrovati fino a notte inoltrata.

  • L’ESPLOSIONE A SAN SIRO

    Alle 22.40, al triplice fischio dell’arbitro Bonacina, San Siro è esploso di gioia.

    La squadra e lo staff, insieme alla dirigenza, si sono riversati in campo, dando vita a una festa immediata tra fuochi d’artificio, musica e cori. Il numero 21 è comparso sotto il secondo anello verde mentre i giocatori saltavano e cantavano rivolti ai tifosi.

    Già prima del calcio d’inizio, i 74.198 spettatori presenti avevano trasformato l’attesa in una festa anticipata, cantando “Vinceremo il tricolor” e “I campioni dell’Italia siamo noi”.

    Il goal di Thuram poco prima dell’intervallo e il raddoppio di Mkhitaryan hanno dato il via alla festa definitiva, con lo stadio ormai in pieno clima da titolo.


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  • IL BRINDISI IN HOTEL

    Subito dopo la partita, la squadra si è trasferita allo Sheraton San Siro, albergo simbolo del calciomercato situato a circa un chilometro dallo stadio.

    Qui, intorno alle 00.15, è arrivato il vicepresidente Javier Zanetti, seguito da staff, giocatori e dirigenti, tra cui il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin. Presente anche Katherine Ralph in rappresentanza della proprietà Oaktree.

    Squadra e staff si sono ritrovati come due stagioni fa, quando nello stesso hotel l’Inter ha festeggiato la seconda stella dopo il derby vinto.

    Anche stavolta, nella sala privata, la squadra ha brindato al presente e al futuro senza dimenticare il passato. Tutti in maglietta celebrativa bianca, i giocatori hanno tagliato una torta, mangiato, cantato e ballato per circa un’ora con dj set.


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  • DIMARCO CAPOPOPOLO

    All’arrivo del pullman, Federico Dimarco si è distinto per il suo entusiasmo, urlando e battendo i pugni sui vetri davanti ai tifosi radunati fuori dall’hotel.

    Lo stesso Dimarco aveva poco prima dato appuntamento sui social in Piazza Duomo per un raduno spontaneo. Anche Thuram, con un look eccentrico e occhiali da festa, ha rilanciato l’invito.

    Dopo i primi festeggiamenti interni, i giocatori hanno iniziato a lasciare l’hotel a partire dall’1 di notte, con Bastoni tra i primi a uscire, seguito da Marotta e dagli altri membri del gruppo, molti dei quali diretti verso il centro di Milano.

  • LA NOTTE INFINITA IN PIAZZA DUOMO

    Già prima della mezzanotte, migliaia di tifosi avevano invaso Piazza Duomo, con bandiere, fumogeni e cori che riempivano l’aria. Dopo le 2, sono arrivati anche i giocatori: Dimarco e Thuram per primi, seguiti da altri protagonisti.

    Dalla Terrazza 21, lo stesso luogo simbolo della festa della seconda stella, si sono affacciati anche Pio, Lautaro e Zanetti, salutando la folla in un bagno di entusiasmo collettivo.

    La scena ha ricalcato quella già vissuta in passato, ma con un numero diverso: il 21, diventato simbolo di una nuova era vincente.

    Intanto anche lo scudettone celebrativo è stato portato via dallo stadio dal segretario generale nerazzurro, dopo essere passato di mano in mano sul prato di San Siro.

    Un dettaglio che rimanda già al prossimo appuntamento del 17 maggio, quando la squadra riceverà ufficialmente la Coppa e sfilerà per le vie di Milano sul bus scoperto.


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