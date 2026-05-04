Festa Inter, dallo Scudetto conquistato a San Siro alla notte in Duomo: hotel, dj set e abbraccio con i tifosi fino all’alba

Subito dopo la partita, la squadra si è trasferita allo Sheraton San Siro, albergo simbolo del calciomercato situato a circa un chilometro dallo stadio.

Qui, intorno alle 00.15, è arrivato il vicepresidente Javier Zanetti, seguito da staff, giocatori e dirigenti, tra cui il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin. Presente anche Katherine Ralph in rappresentanza della proprietà Oaktree.

Squadra e staff si sono ritrovati come due stagioni fa, quando nello stesso hotel l’Inter ha festeggiato la seconda stella dopo il derby vinto.

Anche stavolta, nella sala privata, la squadra ha brindato al presente e al futuro senza dimenticare il passato. Tutti in maglietta celebrativa bianca, i giocatori hanno tagliato una torta, mangiato, cantato e ballato per circa un’ora con dj set.



