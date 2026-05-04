Festa Inter, dallo Scudetto conquistato a San Siro alla notte in Duomo: hotel, dj set e abbraccio con i tifosi fino all’alba

Già prima della mezzanotte, migliaia di tifosi avevano invaso Piazza Duomo, con bandiere, fumogeni e cori che riempivano l’aria. Dopo le 2, sono arrivati anche i giocatori: Dimarco e Thuram per primi, seguiti da altri protagonisti.
Dalla Terrazza 21, lo stesso luogo simbolo della festa della seconda stella, si sono affacciati anche Pio, Lautaro e Zanetti, salutando la folla in un bagno di entusiasmo collettivo.
La scena ha ricalcato quella già vissuta in passato, ma con un numero diverso: il 21, diventato simbolo di una nuova era vincente.
Intanto anche lo scudettone celebrativo è stato portato via dallo stadio dal segretario generale nerazzurro, dopo essere passato di mano in mano sul prato di San Siro.
Un dettaglio che rimanda già al prossimo appuntamento del 17 maggio, quando la squadra riceverà ufficialmente la Coppa e sfilerà per le vie di Milano sul bus scoperto.