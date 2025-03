La Fiorentina domina contro la Juventus e sforna al Franchi una delle migliori prestazioni della stagione: un 3-0 festeggiato dai giocatori viola.

Una serata da sogno, una di quelle che possono regalare quella spinta capace di cambiare le prospettive per il finale di stagione.

La Fiorentina non solo supera la Juventus nel 29° turno di campionato, ma lo fa dominando in lungo e in largo una sfida che da sempre a Firenze ha un sapore ed un peso specifico diverso da tutte le altre.

I viola si impongono con un nettissimo 3-0 al termine di 90’ giocati ad altissimi livelli nei quali hanno lasciato pochissimo agli avversari.

Una seconda, la seconda consecutiva (dopo quella col Panathinaikos in Conference League) in una settimana che doveva rappresentare un vero per proprio bivio, che ha ovviamente mandato in estasi il Franchi e che è stata festeggiate in modo speciale.