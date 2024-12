Festa 125 Milan, tutti gli invitati presenti: da Van Basten a Inzaghi, chi sono le leggende del passato a San Siro

Milan-Genoa per la festa dei 125 anni rossonera, a San Siro tantissimi big del passato rossonero: la lista dei grandi presenti.

Seconda squadra più vincente nella storia della Champions League, nella top tre dei team con più Scudetti. Una lunga lista di trofei e leggende in 125 anni. Il Milan festeggia un secolo e un quarto di vita a margine della partita interna contro il Genoa.

Per celebrare una storia con pochissimi eguali al mondo, il Milan ha deciso di invitare a San Siro diversi alcuni tra i più grandi campioni che hanno vestito la maglia rossonera: un momento che gli ex compagni hanno utilizzato per rivivere momenti del passato e magari reicontrarsi dopo diversi anni.

Da Van Basten a Gullit, la lista di giocatori che hanno presenziato a San Siro per Milan-Genoa e la festa dei 125 anni rossonera è lunga e pregna di leggenda. E gloria.