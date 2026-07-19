Ferran Torres eroe della Spagna, l'attaccante del Barcellona ha deciso la finale dei Mondiali contro l'Argentina

Ferran Torres, che oggi ha 26 anni, ha debuttato con la Spagna nel 2020 in Nations League e alla seconda presenza ha trovato il primo goal con le Furie Rosse.

Convocato per gli Europei del 2021, aveva segnato due goal e fornito un assist scendendo in campo anche nella semifinale persa ai rigori contro l'Italia di Mancini.

La corsa della Spagna ai Mondiali dell'anno successivo invece si era fermata già agli ottavi di finale. Ferran Torres, come detto, aveva segnato una doppietta nella prima partita della fase a gironi.

Dopo il trionfo agli Europei del 2024 quasi da comprimario (un solo goal segnato e novanta minuti in panchina nella finale contro l'Inghilterra) ecco la notte che cambia ogni cosa.

In totale sono sessantacinque le presenze di Ferran Torres con venticinque goal e nove assist.