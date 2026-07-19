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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Ferran Torres eroe della Spagna, l'attaccante del Barcellona ha deciso la finale dei Mondiali contro l'Argentina

Coppa del Mondo
Spagna
Spagna vs Argentina
Argentina

Suo il goal che nei tempi supplementari ha deciso la finale dei Mondiali contro l'Argentina regalando il secondo titolo iridato alla Spagna. Dopo una grande stagione col Barcellona.

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Tutti si aspettavano Lamine Yamal o Lionel Messi, invece a decidere la finale dei Mondiali è stato Ferran Torres.

L'attaccante del Barcellona, partito dalla panchina in Spagna-Argentina, ha realizzato la rete decisiva che nei tempi supplementari ha regalato alla Roja il secondo titolo della sua storia.

Una conclusione precisa sotto la traversa su assist di Nico Williams che ha fatto esplodere la festa della Spagna e condannato l'Argentina.

Il tutto dopo un Mondiale che per Ferran Torres era stato fin qui abbastanza anonimo, al termine di una grande stagione con la maglia del Barcellona.

  • POCHI MINUTI E L'ASSIST CONTRO IL PORTOGALLO

    Ferran Torres era stato schierato titolare dal CT De La Fuente solo nella prima giornata della fase a gironi, quando non aveva sicuramente brillato.

    Poi un tempo contro l'Arabia Saudita, il secondo. E solo pochi spezzoni nelle successive gare della Spagna.

    Ferran Torres però era già stato decisivo agli ottavi, quando aveva servito l'assist a Merino in pieno recupero per il goal che ha eliminato il Portogallo.

    Solo un antipasto di quanto sarebbe accaduto nella finalissima con Ferran Torres che si è trasformato nell'eroe più inatteso.



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  • L'EROE A SORPRESA

    Anche nella finalissima contro l'Argentina, quindi, Ferran Torres è partito dalla panchina.

    Intorno all'ora di gioco però De La Fuente ha deciso di inserirlo al posto di uno spento Oyarzabal. Mossa che verrà ripagata nei tempi supplementari.

    L'attaccante del Barcellona, servito di testa da Nico Williams nel cuore dell'area dell'Argentina, si è coordinato e l'ha piazzata con precisione sotto la traversa prima di un'esultanza sfrenata.

    Ferran Torres ha così segnato il primo goal in questa edizione dei Mondiali, dopo la doppietta contro Costa Rica nella prima giornata della fase a gironi di Qatar 2022. Un goal destinato a segnare la sua carriera.

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  • I NUMERI DI FERRAN TORRES CON LA SPAGNA

    Ferran Torres, che oggi ha 26 anni, ha debuttato con la Spagna nel 2020 in Nations League e alla seconda presenza ha trovato il primo goal con le Furie Rosse.

    Convocato per gli Europei del 2021, aveva segnato due goal e fornito un assist scendendo in campo anche nella semifinale persa ai rigori contro l'Italia di Mancini.

    La corsa della Spagna ai Mondiali dell'anno successivo invece si era fermata già agli ottavi di finale. Ferran Torres, come detto, aveva segnato una doppietta nella prima partita della fase a gironi.

    Dopo il trionfo agli Europei del 2024 quasi da comprimario (un solo goal segnato e novanta minuti in panchina nella finale contro l'Inghilterra) ecco la notte che cambia ogni cosa.

    In totale sono sessantacinque le presenze di Ferran Torres con venticinque goal e nove assist.

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  • CAMPIONE COL BARCELLONA

    La stagione di Ferran Torres si chiude così nel migliore dei modi dopo il trionfo in Liga con la maglia del Barcellona.

    Nella cavalcata blaugrana è stato protagonista assoluto, segnando qualcosa come sedici goal in trentatré presenze con Flick che lo ha spesso preferito a Lewandowski come punta centrale.

    Non a caso l'ultima è stata la migliore annata di Ferran Torres sotto il profilo realizzativo. La seconda consecutiva in doppia cifra in Liga.

    L'attaccante spagnolo era arrivato al Barcellona nel 2021 dopo essere stato di fatto bocciato dal Manchester City, dove giocava pochissimo vincendo due Premier League da comprimario.

    Il palmares di Ferran Torres a soli 26 anni è già ricchissimo: un Europeo e un Mondiale con la Spagna, tre Liga oltre alla due Premier League già citate e altri trofei.


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