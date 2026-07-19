Ferran Torres eroe della Spagna, l'attaccante del Barcellona ha deciso la finale dei Mondiali contro l'Argentina

Tutti si aspettavano Lamine Yamal o Lionel Messi, invece a decidere la finale dei Mondiali è stato Ferran Torres.
L'attaccante del Barcellona, partito dalla panchina in Spagna-Argentina, ha realizzato la rete decisiva che nei tempi supplementari ha regalato alla Roja il secondo titolo della sua storia.
Una conclusione precisa sotto la traversa su assist di Nico Williams che ha fatto esplodere la festa della Spagna e condannato l'Argentina.
Il tutto dopo un Mondiale che per Ferran Torres era stato fin qui abbastanza anonimo, al termine di una grande stagione con la maglia del Barcellona.