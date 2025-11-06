Pubblicità
Infortunio Ferguson Roma ParmaGetty Images
Andrea Ajello

Ferguson infortunato ma convocato in Nazionale: perché l'attaccante della Roma è stato chiamato dall'Irlanda

Evan Ferguson è stato convocato dall'Irlanda per i prossimi impegni della Nazionale ma l'attaccante è fuori per infortunio e non ha giocato le ultime partite con la Roma.

Stanno arrivando le varie convocazioni da parte delle Nazionali per la sosta di novembre in cui molti paesi si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale. C'è stata però una sorpresa e riguarda la Roma, in particolare Evan Ferguson.

Il giovane attaccante giallorosso è presente nella lista dei giocatori chiamati dall'Irlanda per le prossime partite. Una chiamata inattesa considerando che Ferguson è attualmente indisponibile.

L'attaccante infatti si è fatto male alla caviglia nella partita contro il Parma e ha saltato l'ultima gara, tra cui quella odierna di Europa League contro i Rangers. Ma perché allora è stato convocato? Le sue condizioni e la "reazione" del club giallorosso. 

  • L'INFORTUNIO DI FERGUSON

    Ferguson si è infortunato dopo pochi minuti in Roma-Parma; un problema alla caviglia, in particolare una distorsione con l'interessamento capsulo legamentoso. 

    Infortunio che ha costretto il giocatore a saltare la partita contro il Milan a San Siro e quella di Europa League quest'oggi contro i Rangers, aumentando i problemi in attacco di Gasperini, senza anche Dybala e Bailey. 

  • CONVOCATO DALL'IRLANDA

    Per questo motivo lascia perplessità la convocazione dell'Irlanda che ha scelto di chiamare Ferguson nonostante sia ancora indisponibile. Il ct Heimir Hallgrímsson ha comunicato la lista dei 24 che affronteranno le prossime due partite dell'Irlanda. 

    La Nazionale irlandese sfiderà il Portogallo e poi l'Ungeria nel gruppo F delle qualificazioni Mondiali in cui è in corsa per il secondo posto e quindi l'accesso ai playoff. 

  • FERGUSON TORNA PER ROMA-UDINESE?

    La convocazione in Nazionale presupporrebbe un rientro di Ferguson già per la prossima partita di campionato quando la Roma giocherà contro l'Udinese prima della sosta.

    In realtà però l'attaccante sarà out anche per l'undicesima giornata di Serie A visto che non è tornato ad allenarsi con il gruppo e non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia. 

    Una situazione che aumenta quindi le perplessità per la scelta della Nazionale irlandese. 

  • PERCHÈ FERGUSON È STATO CONVOCATO IN NAZIONALE?

    Ma cosa c'è dietro la scelta dell'Irlanda di chiamare il centravanti anche se è sempre infortunato? La federazione irlandese vuole evidentemente valutare Ferguson e le sue condizioni fisiche.

    La speranza è che riesca ad essere a disposizione per la seconda partita, contro l'Ungeria, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai playoff. La Roma però, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ritiene il giocatore non in grado di giocare. 

