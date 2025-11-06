Ferguson infortunato ma convocato in Nazionale: perché l'attaccante della Roma è stato chiamato dall'Irlanda

Stanno arrivando le varie convocazioni da parte delle Nazionali per la sosta di novembre in cui molti paesi si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale. C'è stata però una sorpresa e riguarda la Roma, in particolare Evan Ferguson.

Il giovane attaccante giallorosso è presente nella lista dei giocatori chiamati dall'Irlanda per le prossime partite. Una chiamata inattesa considerando che Ferguson è attualmente indisponibile.

L'attaccante infatti si è fatto male alla caviglia nella partita contro il Parma e ha saltato l'ultima gara, tra cui quella odierna di Europa League contro i Rangers. Ma perché allora è stato convocato? Le sue condizioni e la "reazione" del club giallorosso.