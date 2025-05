Feralpisalò-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il 3-1 dello Scida, Feralpisalò e Crotone si giocano il passaggio del turno al Turina. Formazioni, canali tv e streaming.

Si giocherà allo stadio Lino Turina il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C NOW. A Salò si sfideranno la Feralpisaò di Aimo Diana e il Crotone di Emilio Longo. Si ripartirà dal 3-1 dell’andata in favore dei calabresi: per qualificarsi, dunque, ai lombardi servirà pareggiare i conti dei 180 minuti, e quindi vincere con due reti di scarto.

Anche in caso di ko di misura, quindi, il Crotone supererebbe il turno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.