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Cristante Fenerbahçe RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Fenerbahçe-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Cristante illude Gasperini, Malen incide poco, Dybala c'è

Champions League
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma

Cristante illude Gasperini con un diagonale vincente in un buon primo tempo, ma Brown pareggia all'inizio della ripresa. Svilar fondamentale su Muriqi e Aydin, traversa di Aké nel finale.

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Il ritorno in Champions League della Roma finisce con un buon pareggio. A Istanbul è 1-1 tra il Fenerbahçe e i giallorossi, illusi da un bel diagonale di Cristante nel primo tempo e raggiunti all'inizio della ripresa da Brown. Alla fine pareggio giusto.

Svilar salva subito due volte su Elmaz e Akturkoglu, poi la Roma prende possesso del campo. Tanto che Dybala chiama Ederson a una respinta non semplice, dopo aver calciato con il destro da pochi passi.

I giallorossi vedono premiati i propri sforzi a pochi minuti dall'intervallo: Malen tocca ai 20 metri per Cristante, che con un destro incrociato a sorpresa vince la resistenza di Ederson.

Al rientro dagli spogliatoi, però, è tutto un altro Fenerbahçe. Il pareggio arriva quasi subito: Greenwood imbuca per l'inserimento di Brown, che viene colpevolmente lasciato solo dalla difesa romanista e davanti a Svilar lo supera con un cucchiaio.

Il Fenerbahçe vuole la rimonta, Svilar è miracoloso su Muriqi e soprattutto su una zampata ravvicinata di Aydin. Ma anche la Roma si rende pericolosa, vedendosi concedere e poi revocare un rigore (fallo fuori area di Akturkoglu su Dybala) e sfiorando l'1-2 con Malen. A pochi minuti dalla fine, però, Aké centra la traversa di testa.

In linea generale, buona Roma soprattutto nel primo tempo e buon pareggio considerata la qualità dell'avversario e un ambiente infuocato. Alla prossima c'è il Real Madrid dell'ex José Mourinho.

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  • PAGELLE FENERBAHÇE-ROMA

    Non basta a Malen il tocco che manda a segno Cristante per guadagnarsi la sufficienza: l'olandese ha le polveri bagnate e solo un'occasione a disposizione. Dybala molto vivace, Soulé a corrente alternata, Cristante commette più di un errore ma porta in vantaggio la Roma. Male Wesley e Mancini in occasione del pari di Brown, provvidenziale Svilar.

    Greenwood è la luce del Fenerbahçe: che assist per Brown sull'1-1. In generale, ottima prestazione del folletto inglese. Kanté è sempre il solito in mezzo al campo, Muriqi perde il duello con Ndicka e nell'unica palla goal a disposizione sbatte su Svilar.

    FENERBAHÇE (4-3-3): Ederson 6; Muldur 6, Skriniar 6, Aké 6, Brown 6.5; Yuksek 6, Kanté 6.5, Elmaz 6 (62' Mercan 6); Greenwood 7, Muriqi 5 (72' Lukaku 6), Akturkoglu 5.5 (72' Aydin 6). All. Kartal

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5.5 (74' Balerdi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 6; Rensch 5.5 (74' Molina 5.5), Koné 6 (53' Pisilli 5.5), Cristante 6.5, Wesley 5.5; Dybala 6.5, Soulé 6 (74' Mora 5.5); Malen 5.5 (87' De Roon sv). All. Gasperini

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  • TABELLINO FENERBAHÇE-ROMA

    FENERBAHÇE-ROMA 1-1

    Marcatori: 39' Cristante (R), 48' Koné (F)

    FENERBAHÇE (4-3-3): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz (62' Mercan); Greenwood, Muriqi (72' Lukaku), Akturkoglu (72' Aydin). All. Kartal

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (74' Balerdi), Ndicka, Hermoso; Rensch (74' Molina), Koné (53' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala, Soulé (74' Mora); Malen (87' De Roon). All. Gasperini

    Arbitro: Gil Manzano

    Ammoniti: Rensch, Brown, Akturkoglu, Muldur, Yuksek, Cristante

    Espulsi: nessuno

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