Fenerbahçe-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Cristante illude Gasperini, Malen incide poco, Dybala c'è

Il ritorno in Champions League della Roma finisce con un buon pareggio. A Istanbul è 1-1 tra il Fenerbahçe e i giallorossi, illusi da un bel diagonale di Cristante nel primo tempo e raggiunti all'inizio della ripresa da Brown. Alla fine pareggio giusto.

Svilar salva subito due volte su Elmaz e Akturkoglu, poi la Roma prende possesso del campo. Tanto che Dybala chiama Ederson a una respinta non semplice, dopo aver calciato con il destro da pochi passi.

I giallorossi vedono premiati i propri sforzi a pochi minuti dall'intervallo: Malen tocca ai 20 metri per Cristante, che con un destro incrociato a sorpresa vince la resistenza di Ederson.

Al rientro dagli spogliatoi, però, è tutto un altro Fenerbahçe. Il pareggio arriva quasi subito: Greenwood imbuca per l'inserimento di Brown, che viene colpevolmente lasciato solo dalla difesa romanista e davanti a Svilar lo supera con un cucchiaio.

Il Fenerbahçe vuole la rimonta, Svilar è miracoloso su Muriqi e soprattutto su una zampata ravvicinata di Aydin. Ma anche la Roma si rende pericolosa, vedendosi concedere e poi revocare un rigore (fallo fuori area di Akturkoglu su Dybala) e sfiorando l'1-2 con Malen. A pochi minuti dalla fine, però, Aké centra la traversa di testa.

In linea generale, buona Roma soprattutto nel primo tempo e buon pareggio considerata la qualità dell'avversario e un ambiente infuocato. Alla prossima c'è il Real Madrid dell'ex José Mourinho.



