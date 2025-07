Il portoghese lascia il Gil Vicente, che lo aveva acquistato dalla Juventus nella scorsa estate, per trasferirsi al Lille. I bianconeri incasseranno una percentuale dalla cessione.

Soldi in entrata per la Juventus, che passa all'incasso per la cessione di un suo ex giocatore.

Stiamo parlando di Felix Correia, esterno portoghese che in realtà non è mai entrato stabilmente in Prima squadra.

Dopo una sola stagione nelle file del Gil Vicente, Correia adesso giocherà in Ligue 1 dove indosserà la maglia del Lille.

E come detto anche la Juventus incasserà una percentuale da questo trasferimento.