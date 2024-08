Felipe Bergoglio, il pronipote di Papa Francesco gioca in Serie D col Trestina

Si chiama Felipe Bergoglio, di professione fa il difensore centrale alla Trestina ed è il pronipote del Papa: “In campo mi chiedono la benedizione”.

Il calcio come passione di famiglia, ma in questo caso non si tratta di un figlio che prova e emulare la carriera di un papà famoso.

Sfogliando la rosa della Sporting Club Trestina, squadra umbra che gioca nel campionato di Serie D italiana, c’è un difensore centrale 20enne dal cognome che non passa inosservato: Felipe Bergoglio.

Sì, la parentela c’è e anche abbastanza diretta: il ragazzo infatti è il pronipote di Papa Francesco, ovvero Jorge Mario Bergoglio.

A svelare il legame di parentela con il Santo Padre e il rapporto che li lega è direttamente il ragazzo nel corso di un’intervista rilasciata a 'La Nazione'.