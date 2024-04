Felipe Anderson dice addio alla Lazio: "La prossima stagione seguirò un'altra strada"

Il brasiliano annuncia l'addio alla Lazio a partire dalla prossima stagione: "Non è stato trovato l'accordo per il rinnovo".

C'erano pochi dubbi sul futuro alla Lazio di Felipe Anderson, definitivamente spazzati via dal brasiliano che ha annunciato l'addio al termine di questa stagione.

Un rapporto, quello col club biancoceleste, che vivrà i suoi ultimi capitoli in queste settimane che separano dal classico 'rompete le righe', in cui la Lazio proverà a conquistare la finale di Coppa Italia e un piazzamento valido per l'Europa.

In Coppa l'avversaria sarà la Juventus, proprio la squadra che sembrava in pole per il suo acquisto a parametro zero.