L'uruguaiano risolve tutti i problemi di Carlo Ancelotti: senza di lui il Real Madrid non sarebbe in corsa per vincere tre competizioni.

Federico Valverde non avrebbe proprio dovuto giocare nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City tre settimane fa. L'uruguaiano aveva rimediato un infortunio alla coscia sinistra, ma nonostante sia il calciatore più utilizzato della rosa del Real Madrid in questa stagione, ha fornito una prestazione di livello assoluto, che gran parte dei compagni non è in grado di produrre.

Valverde ha corso su e giù per il versante destro del campo, adattandosi inizialmente al ruolo di terzino, a lui sconosciuto, posizione alla quale si sta adattando molto rapidamente, e ha mangiato l'erba con la voglia e la determinazione di un calciatore determinato a fare di tutto per la sua squadra. Il tutto attraverso infiltrazioni, necessarie per giocare.

Una prestazione perfetta, dalla quale è emerso il fascino della prova di un calciatore che si sacrifica e si fa in quattro mentre altri semplicemente restano a guardare o girovagano per il campo per 90 minuti.

Ci sono quelli che corrono e poi ci sono le aspiranti stelle che mettono da parte gli interessi personali, i ruoli preferiti e le zone di campo in cui possono essere più decisivi, per dare una spinta concretaalla propria squadra.

Questo è il ruolo che Valverde ricopre, e lo fa da tempo. Non è chiaro quale sia esattamente la sua posizione migliore. Per alcuni, è lo Steven Gerrard che il Real Madrid ha sempre cercato. Per altri, è un James Milner "davvero, davvero, davvero bravo".

In ogni caso, ricopre un ruolo perfetto per il Real Madrid. In questa squadra piena di ego, che ricoprono i rispettivi ruoli a malincuore, Valverde ascolta e mette in pratica le richieste, e anche di più, fungendo da collante in una squadra dominata dall'individualismo.