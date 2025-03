L'avventura in Inghilterra dell'ex Juventus si sta rivelando deludente: può tornare in Italia dopo un anno, con il Napoli in vantaggio.

Federico Chiesa ha vissuto una stagione complicata con il Liverpool, ben al di sotto delle aspettative. L'attaccante italiano classe 1997 non è mai riuscito a convincere l'allenatore Arne Slot, che gli ha concesso pochissime opportunità. In vista della prossima stagione, i Reds hanno già deciso di cedere Chiesa, che è alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe tornare in Serie A dopo appena un anno dal suo passaggio in Premier League. L'articolo prosegue qui sotto