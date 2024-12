Fazzini alla Lazio, ci siamo: i dettagli dell'affare, vicino l'accordo per il trasferimento a gennaio

In vista della seconda parte di stagione, la Lazio punta a rinforzare la squadra per poter continuare a competere su tre fronti. Ecco dunque, Fazzini.

Per provare a vincere tutto (sì, anche lo Scudetto), la Lazio lavora anche sul mercato. In vista dell'imminente mercato di gennaio 2025, ormai alle porte, la società capitolina sta monitorando le squadre di Serie A ed estere per accaparrarsi occasioni in grado di fornire a Baroni alternative ai titolari. Per questo gli uomini mercato del team biancoceleste stanno chiudendo l'arrivo di Jacopo Fazzini.

Seguito anche dalla Fiorentina nelle ultime settimane, Fazzini sembra ormai diretto verso un trasferimento alla Lazio nel prossimo mese di gennaio. Le parti sono vicine e l'accordo potrebbe essere sugellato nei primi giorni del 2025, così che Baroni possa avere a disposizione uno dei più interessanti giovani italiani della nuova generazione.

Centrocampista e trequartista dell'Empoli nel giro della Nazionale Under 21, che potrebbe rientrare nei piani di Spalletti nel corso del 2025, Fazzini si è messo in mostra in maglia toscana nelle ultime annate: il grande salto sembra essere ormai dietro l'angolo.