Favola Torreense: vince la Taça de Portugal da squadra di B e può sfidare Juventus e Milan in Europa League

Una delle grandi sorpresa del weekend calcistico europeo che si è appena concluso arriva dal Portogallo, dove il Torreense ha scritto una delle pagine più incredibili della storia del calcio lusitano.
Il piccolo club di Torres Vedras, cittadina di circa 72 mila abitanti a cinquanta chilometri da Lisbona, ha conquistato la Taça de Portugal, la Coppa di Portogallo, battendo 2-1 ai tempi supplementari lo Sporting Lisbona, diventando così la prima squadra della seconda divisione portoghese a vincere la coppa nazionale.
Per il Torreense si tratta del trofeo più importante della propria storia. Fino alla finale del 24 maggio il club aveva conquistato soltanto un campionato di seconda divisione e uno di terza serie.
Il successo contro lo Sporting garantisce inoltre l’accesso diretto alla prossima Europa League, dove la squadra portoghese potrebbe affrontare club come Juventus e Milan, già qualificate alla competizione dopo aver mancato l’accesso alla Champions League all’ultima giornata di Serie A.