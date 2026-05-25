Favola Torreense: vince la Taça de Portugal da squadra di B e può sfidare Juventus e Milan in Europa League Coppa Sporting CP vs Torreense Sporting CP Torreense

Il club di Torres Vedras batte lo Sporting ai supplementari e conquista la prima coppa nazionale: giocherà la League Phase di Europa League e può sfidare bianconeri e rossoneri.

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