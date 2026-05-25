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Alessandro De Felice

Favola Torreense: vince la Taça de Portugal da squadra di B e può sfidare Juventus e Milan in Europa League

Coppa
Sporting CP vs Torreense
Sporting CP
Torreense

Il club di Torres Vedras batte lo Sporting ai supplementari e conquista la prima coppa nazionale: giocherà la League Phase di Europa League e può sfidare bianconeri e rossoneri.

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Una delle grandi sorpresa del weekend calcistico europeo che si è appena concluso arriva dal Portogallo, dove il Torreense ha scritto una delle pagine più incredibili della storia del calcio lusitano.

Il piccolo club di Torres Vedras, cittadina di circa 72 mila abitanti a cinquanta chilometri da Lisbona, ha conquistato la Taça de Portugal, la Coppa di Portogallo, battendo 2-1 ai tempi supplementari lo Sporting Lisbona, diventando così la prima squadra della seconda divisione portoghese a vincere la coppa nazionale.

Per il Torreense si tratta del trofeo più importante della propria storia. Fino alla finale del 24 maggio il club aveva conquistato soltanto un campionato di seconda divisione e uno di terza serie.

Il successo contro lo Sporting garantisce inoltre l’accesso diretto alla prossima Europa League, dove la squadra portoghese potrebbe affrontare club come Juventus e Milan, già qualificate alla competizione dopo aver mancato l’accesso alla Champions League all’ultima giornata di Serie A.

  • LA FINALE CONTRO LO SPORTING

    Lo Sporting Lisbona di Rui Borges arrivava alla finale con l’obiettivo di riscattare il secondo posto in campionato, chiuso a sei punti dal Porto campione guidato da Francesco Farioli.

    Ma la serata dell’Estadio Nacional si è trasformata presto in un incubo per i biancoverdi.

    Il Torreense è passato in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie a Kevin Zohi, attaccante maliano classe 1996, che ha gelato lo Sporting e acceso subito il sogno dei tifosi rossoblù.

    Nella ripresa è arrivata la reazione dei favoriti con Luis Suarez, omonimo dell’ex attaccante del Barcellona oggi all’Inter Miami, che ha firmato il goal dell’1-1 riportando il match in equilibrio fino al termine dei tempi regolamentari.

    L’episodio decisivo si è verificato al 113’: Maximiliano Araujo, difensore uruguaiano dello Sporting, ha commesso fallo in area venendo espulso per intervento da ultimo uomo.

    Sul dischetto si è presentato il capitano Stopira, difensore centrale capoverdiano di 38 anni, che ha trasformato con forza il rigore del definitivo 2-1 regalando al Torreense una vittoria storica.

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  • STOPIRA SIMBOLO DELL’IMPRESA

    Il volto della favola del Torreense è proprio quello di Stopira, leader e capitano della squadra di Torres Vedras.

    Oltre alla rete decisiva nella finale di coppa, il difensore aveva già scritto una pagina importante della storia del club nelle scorse settimane, diventando il primo giocatore del Torreense convocato per un Mondiale con la nazionale di Capo Verde.

    Il Torreense ha eliminato avversari più quotati lungo tutto il percorso della competizione, arrivando da autentica outsider fino alla finale contro lo Sporting.

    La squadra, attualmente terza nella Segunda Liga portoghese, ha così trasformato un’impresa considerata impossibile in realtà.

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  • SOGNO PROMOZIONE IN LIGA PORTOGHESE

    La stagione del Torreense, però, non è ancora conclusa. Giovedì 28 maggio la formazione di Torres Vedras tornerà in campo per il ritorno dello spareggio promozione contro il Casa Pia dopo lo 0-0 dell’andata.

    Il club ha disputato soltanto sei campionati nella massima serie portoghese, con l’ultima presenza risalente alla stagione 1991/92, e ora può completare un’annata leggendaria conquistando anche la promozione in Primeira Liga.

  • EUROPA LEAGUE CONTRO MILAN E JUVENTUS?

    Intanto la qualificazione del Torreense all’Europa League è già realtà.

    La formazione portoghese potrebbe sfidare, dunque, Juventus e Milan, che rappresenteranno l’Italia nella prossima edizione della competizione, insieme a club come Marsiglia, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Real Sociedad e Rennes.

    Tra queste ci sarà anche il Torreense, protagonista assoluto della favola calcistica lusitana.

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Primeira Liga Qualification
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