Favasuli escluso dalla Lista UEFA del Napoli, dentro Giovane: perché e cosa dice la modifica al regolamento

Il bell'impatto con la maglia del Napoli, poi l'infortunio. Il magic moment di Costantino Favasuli è durato complessivamente molto poco. E non per colpa sua.

Il terzino o esterno del Napoli, reduce da una stagione splendida a livello sia personale che individuale in Serie B con il Catanzaro, si è fatto male durante la sosta. Ed è un infortunio che avrà delle ripercussioni anche sulla sua partecipazione alla Champions League.

Partecipazione che, almeno per il momento, si riduce allo spezzone di partita disputato alla prima giornata contro l'Arsenal, in sostituzione di Politano. Il motivo? Il Napoli lo ha appena escluso dalla Lista UEFA.







