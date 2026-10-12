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Favasuli NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Favasuli escluso dalla Lista UEFA del Napoli, dentro Giovane: perché e cosa dice la modifica al regolamento

Champions League
Napoli
C. Favasuli

L'ex giocatore del Catanzaro, autore di un bell'avvio di stagione, è attualmente ai box a causa di un infortunio. E Allegri ha deciso di sostituirlo con il brasiliano.

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Il bell'impatto con la maglia del Napoli, poi l'infortunio. Il magic moment di Costantino Favasuli è durato complessivamente molto poco. E non per colpa sua.

Il terzino o esterno del Napoli, reduce da una stagione splendida a livello sia personale che individuale in Serie B con il Catanzaro, si è fatto male durante la sosta. Ed è un infortunio che avrà delle ripercussioni anche sulla sua partecipazione alla Champions League.

Partecipazione che, almeno per il momento, si riduce allo spezzone di partita disputato alla prima giornata contro l'Arsenal, in sostituzione di Politano. Il motivo? Il Napoli lo ha appena escluso dalla Lista UEFA.


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  • GIOVANE AL SUO POSTO

    Questo è l'elenco dei convocati del Napoli per la gara contro il Villarreal, annunciati dal club sul proprio sito ufficiale. Il match andrà in scena martedì sera in Spagna.

    Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

    Notate qualcosa? Esatto: la presenza di Giovane. Che inizialmente non era presente nella Lista UEFA per la Fase Campionato di Champions League, ma che il Napoli ha deciso di reinserire proprio dopo l'infortunio di Favasuli.

    L'ex fantasista del Verona proverà così a dare continuità anche in campo europeo al bel ritorno in campo di sabato contro il Frosinone: partita nella quale proprio lui ha fornito a De Bruyne, proprio in extremis, l'assist per il definitivo 3-0.

  • LA REGOLA È CAMBIATA

    Il cambio nella Lista UEFA è stato reso possibile da un cambiamento implementato un anno fa dall'UEFA nel regolamento: a partire dall'edizione 2025/26 della Champions League è infatti possibile sostituire non solo un portiere, ma anche un giocatore di movimento infortunatosi in maniera seria.

    Il motivo, come annunciato all'epoca dall'UEFA, consente "la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6^ giornata inclusa. Il motivo dell'adattamento è quello di garantire che le liste dei convocati non siano ridotte ingiustamente e che i giocatori siano tutelati da un'ulteriore pressione del carico di lavoro". 

    Sempre l'UEFA spiegava che "un infortunio o una malattia di un giocatore di movimento è considerato a lungo termine se dura almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo di 60 giorni, il giocatore rimane comunque non idoneo a partecipare ad alcuna competizione Uefa per club fino alla fine di tale periodo".

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  • IL CASO DI FAVASULI

    L'infortunio di Favasuli rientra proprio in questa casistica. Nel senso che l'esterno del Napoli rimarrà lontano dai campi di gioco proprio una sessantina di giorni, da quando si è fatto male, e dovrebbe tornare in campo tra all'inizio di dicembre.

    "Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra": questo comunicava il Napoli il 2 ottobre, il giorno dopo l'infortunio rimediato dall'ex catanzarese in Nazionale.

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  • RIENTRA PER LA FASE CAMPIONATO?

    Favasuli potrebbe tornare in campo solo nel caso il Napoli si qualifichi alla fase a eliminazione diretta della Champions League, dunque? Non è detto.

    Sempre l'UEFA, un anno fa, ha comunicato che il giocatore infortunato e tolto dalla Lista UEFA potrà essere reinserito in un secondo momento.

    "Una volta che il giocatore di movimento infortunato o malato è nuovamente idoneo a essere schierato, diventa idoneo e/o può riprendere il suo ruolo al posto del suo sostituto, che deve di conseguenza essere rimosso dalla lista. Il rientro del giocatore di movimento originale deve essere annunciato all'amministrazione Uefa almeno 24 ore prima della partita successiva in cui il giocatore di movimento originale deve giocare".

    A dicembre, insomma, sarà il Napoli a decidere se reinserire Favasuli in lista o se mantenervi Giovane.

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