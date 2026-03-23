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JuventusGetty Images
Nino Caracciolo

Fattore Stadium al contrario: così la Juventus ha complicato la sua corsa verso la Champions

La squadra di Spalletti ha ottenuto solo cinque punti nelle ultime quattro gare giocate in casa: una marcia a rilento che ha complicato il cammino Champions dei bianconeri, oggi quinti in classifica.

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Un mezzo passo falso inaspettato alla vigilia che complica la classifica e i piani Champions dei bianconeri.

In un weekend calcistico dove Inter, Milan, Napoli, Como e Roma hanno vinto, il pareggio della Juventus contro il Sassuolo rischia di assumere un peso specifico ancora più importante.

Con i due punti lasciati per strada contro il Sassuolo, 1-1 il finale, la squadra di Spalletti si ritrova ora quinta a tre punti dal Como quarto (e con gli scontri diretti a favore). Punti importati persi in casa che stanno diventando una costante per i bianconeri.

  • UNA VITTORIA NELLE ULTIME QUATTRO IN CASA

    Nelle ultime quattro gare di campionato disputate allo Stadium, la Juventus ha ottenuto solo una vittoria: i bianconeri, in ordine temporale, hanno pareggiato contro la Lazio, perso contro il Como, vinto contro il Pisa e pareggiato contro il Sassuolo nell’ultimo weekend.

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  • IL CAMMINO ALLO STADIUM

    La squadra di Spalletti ha ottenuto dunque solo 5 dei 12 punti disponibili nelle ultime quattro gare giocate in casa. Ma non si tratta però di un problema relativo solo all’ultimo periodo.

    Basando la classifica solo sulle gare interne si può notare come la Juventus abbia ottenuto 30 punti in 15 gare: numeri che la relegano al settimo posto nella speciale classifica. Una marcia non da Champions.

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  • COSA NON FUNZIONA?

    I numeri sono inequivocabili e testimoniano le difficoltà della Juventus in un certo tipo di gare. Al di là di qualche episodio sfortunato, vedi i rigori falliti contro Lecce e Sassuolo, i bianconeri faticano a trovare il goal, pur costruendo diverse occasioni. La sensazione è che la squadra di Spalletti stia pagando a caro prezzo l’assenza di “9” capace di fare la differenza.

  • CAMBIO DI ROTTA

    Proprio in quest’ottica il rientro di Vlahovic può davvero rappresentare un’arma molto importante per la Juventus, che per provare a recuperare il terreno perso deve fin da subito cambiare marcia nelle partite casalinghe, a iniziare dalla gara contro il Genoa in programma dopo la sosta. Un altro passo falso potrebbe costare caro.

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