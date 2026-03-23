Fattore Stadium al contrario: così la Juventus ha complicato la sua corsa verso la Champions

I numeri sono inequivocabili e testimoniano le difficoltà della Juventus in un certo tipo di gare. Al di là di qualche episodio sfortunato, vedi i rigori falliti contro Lecce e Sassuolo, i bianconeri faticano a trovare il goal, pur costruendo diverse occasioni. La sensazione è che la squadra di Spalletti stia pagando a caro prezzo l’assenza di “9” capace di fare la differenza.