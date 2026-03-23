Fattore Stadium al contrario: così la Juventus ha complicato la sua corsa verso la Champions

Un mezzo passo falso inaspettato alla vigilia che complica la classifica e i piani Champions dei bianconeri.
In un weekend calcistico dove Inter, Milan, Napoli, Como e Roma hanno vinto, il pareggio della Juventus contro il Sassuolo rischia di assumere un peso specifico ancora più importante.
Con i due punti lasciati per strada contro il Sassuolo, 1-1 il finale, la squadra di Spalletti si ritrova ora quinta a tre punti dal Como quarto (e con gli scontri diretti a favore). Punti importati persi in casa che stanno diventando una costante per i bianconeri.