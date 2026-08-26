Fasce sorteggio Champions 2026/2027, in quali sono le italiane? Contro chi possono giocare Inter, Napoli, Roma e Como

Inizia la Champions League 2026/27 e si accendono i sogni di ogni partecipante di alzare al cielo il trofeo più importante del calcio europeo.

Per la terza volta consecutiva, la Champions League adotta il format che prevede una prima League Phase, ovvero 36 squadre che affrontano 8 match dando vita a un vero e proprio "campionato", con un'unica classifica che decreta chi passa agli Ottavi di finale, chi deve giocare i Playoff, ovvero i Sedicesimi, e chi, invece, viene eliminato dalla competizione.

Prima di partire, però, tocca al tradizionale sorteggio decretare gli incontri della Champions League 2026/27: contro chi giocano Inter, Napoli, Roma e Como? Quali sono le loro avversarie e come funzionano le fasce del sorteggio?