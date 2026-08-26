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Da Cunha ComoGetty
Antonio Torrisi

Fasce sorteggio Champions 2026/2027, in quali sono le italiane? Contro chi possono giocare Inter, Napoli, Roma e Como

Champions League
Inter
Napoli
Roma
Como

La nuova Champions League è pronta a partire, ma quali squadre possono sfidare le quattro italiane? Vediamo tutte le fasce e le possibili avversarie del girone.

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Inizia la Champions League 2026/27 e si accendono i sogni di ogni partecipante di alzare al cielo il trofeo più importante del calcio europeo.

Per la terza volta consecutiva, la Champions League adotta il format che prevede una prima League Phase, ovvero 36 squadre che affrontano 8 match dando vita a un vero e proprio "campionato", con un'unica classifica che decreta chi passa agli Ottavi di finale, chi deve giocare i Playoff, ovvero i Sedicesimi, e chi, invece, viene eliminato dalla competizione.

Prima di partire, però, tocca al tradizionale sorteggio decretare gli incontri della Champions League 2026/27: contro chi giocano Inter, Napoli, Roma e Como? Quali sono le loro avversarie e come funzionano le fasce del sorteggio?

  • PRIMA FASCIA SORTEGGIO: LE SQUADRE QUALIFICATE

    La prima fascia, stabilita dal ranking UEFA, vede la presenza dei Top club con il coefficiente più alto, e tra loro c'è anche l'Inter.

    1. Bayern Monaco

    2. Real Madrid

    3. PSG

    4. Liverpool

    5. INTER

    6. Manchester City

    7. Arsenal

    8. Barcellona

    9. Atletico Madrid

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  • SECONDA FASCIA SORTEGGIO: LE SQUADRE QUALIFICATE

    Nella seconda fascia c'è la Roma di Gian Piero Gasperini.

    1. Borussia Dortmund

    2. ROMA

    3. Sporting CP

    4. Aston Villa

    5. Porto

    6. Manchester United

    7. Club Brugge

    8. Real Betis

    9. PSV

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  • TERZA FASCIA SORTEGGIO: LE SQUADRE QUALIFICATE

    Per le italiane, nella terza fascia* del sorteggio di Champions League c'è il Napoli di Massimiliano Allegri.

    1. Feyenoord

    2. Lille

    3. Bodo/Glimt

    4. NAPOLI

    5. Lipsia

    6. Villarreal

    7. Shakhtar Donetks

    8. Galatasaray


    *in attesa degli ultimi spareggi

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  • QUARTA FASCIA SORTEGGIO: LE SQUADRE QUALIFICATE

    Il Como di Cesc Fabregas, ultima delle italiane, viene sorteggiata in quarta fascia*.

    1. Slavia Praga

    2. Stoccarda

    3. LASK

    4. COMO

    5. Lens

    6. Sabah


    *in attesa degli ultimi spareggi

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  • QUALIFICATE CHAMPIONS LEAGUE: QUALI SQUADRE MANCANO?

    Bisogna attendere le ultime squadre qualificate dagli spareggi per avere il quadro definitivo delle fasce per il sorteggio di Champions League 2026/27.

    GLI SPAREGGI:

    AEK-Levski Sofia

    Lione-Fenerbahce

    Viking-Dinamo Zagabria

    NK Celje-Slovan Bratislava