Farioli nuovo allenatore dell'Ajax: accordo ad un passo tra i Lancieri e il tecnico italiano

Dopo una stagione disastrosa, l'Ajax ha scelto di avviare un nuovo progetto affidandolo all'attuale tecnico del Nizza.

Un allenatore italiano sulla panchina dell'Ajax? Tutto assolutamente vero, perché l'approdo di Francesco Farioli sulla panchina dei Lancieri sembra ormai ad un passo.

Come riferito dal Telegraaf, l'allenatore italiano - attualmente sotto contratto con il Nizza - ha raggiunto un'intesa di massima con il club di Amsterdam, il quale ora dovrà trattare proprio con i francesi per fare in modo di liberare l'allenatore nostrano.

L'Ajax è reduce da una stagione fallimentare sia in ambito nazionale che europeo: dopo aver chiuso al quinto posto in Eredivisie, gli olandesi sono stati eliminati prima ai gironi di Europa League e successivamente agli ottavi di Conference. L'uomo della svolta, dunque, potrebbe essere Farioli.