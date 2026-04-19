Farioli ha conquistato tutti al Porto, Villas-Boas lo blinda: "Fantastico, è l'allenatore che ci porterà nel futuro"

"Da tecnico ci sono tante pressioni e tante cose da controllare all’interno e fuori dallo spogliatoio, ma il presidente ha grandissime responsabilità, su tutte quella di mettere le persone giuste al posto giusto nelle varie aree del club. Il Porto è una polisportiva che ha squadre di calcio, ma anche di basket, volley e pallamano. Per me, che sono stato eletto dagli altri soci, è una grande sfida. Il primo anno è stato difficile, di trasformazione, e abbiamo rimesso a posto la parte finanziaria, restituendo stabilità alla società. Ora con Farioli stanno arrivando i risultati e siamo in corsa per la vittoria della Liga e in semifinale della Coppa di Portogallo".