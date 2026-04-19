Farioli ha conquistato tutti al Porto, Villas-Boas lo blinda: "Fantastico, è l'allenatore che ci porterà nel futuro"

Nella scorsa stagione è ad andato ad un passo dal trionfo in Eredivisie con l'Ajax, in questa potrebbe riportare il Porto al titolo di campione del Portogallo dopo quattro anni di attesa.
Francesco Farioli si sta consacrando come uno degli allenatori di nuova generazione più apprezzati del panorama calcistico europeo e non è dunque un caso che il suo nome, nel corso delle ultime settimane, sia stato accostato anche a quello di alcuni club italiani.
A quanto pare però il suo futuro sarà ancora in Portogallo e a confermarlo, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', è stato il presidente del Porto André Villas-Boas.