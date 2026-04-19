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Leonardo Gualano

Farioli ha conquistato tutti al Porto, Villas-Boas lo blinda: "Fantastico, è l'allenatore che ci porterà nel futuro"

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Il presidente del Porto, André Villas-Boas, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', spiega: "Farioli è un tecnico moderno, gli abbiamo rinnovato il contratto in anticipo".

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Nella scorsa stagione è ad andato ad un passo dal trionfo in Eredivisie con l'Ajax, in questa potrebbe riportare il Porto al titolo di campione del Portogallo dopo quattro anni di attesa.

Francesco Farioli si sta consacrando come uno degli allenatori di nuova generazione più apprezzati del panorama calcistico europeo e non è dunque un caso che il suo nome, nel corso delle ultime settimane, sia stato accostato anche a quello di alcuni club italiani.

A quanto pare però il suo futuro sarà ancora in Portogallo e a confermarlo, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', è stato il presidente del Porto André Villas-Boas.

  • "FRANCESCO E' FANTASTICO"

    "Francesco è fantastico. Ha energia, personalità, grandi intuizioni, studia in continuazione e può contare su uno staff di nove professionisti che hanno compiti specifici e danno un grande contributo. Lui ha l’ultima parola, ma tutti partecipano alla decisione finale. Il Porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all’esterno".

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  • "GLI ABBIAMO RINNOVATO IL CONTRATTO"

    "È un tecnico moderno e ha appena 37 anni. Questo vuol dire che i suoi margini di crescita sono notevoli: siamo molto soddisfatti di lui, dei risultati che sta ottenendo e dell’armonia che ha portato in tutte le aree del club. Per questo gli abbiamo rinnovato il contratto con grande anticipo. Vogliamo che resti con noi a lungo".

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  • "L'ALLENATORE DEL FUTURO"

    "Un po’ ci assomigliamo... Gli auguro di vincere più di quanto ho vinto io con il Porto. È l’allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi".

  • "CON FARIOLI STANNO ARRIVANDO I RISULTATI"

    "Da tecnico ci sono tante pressioni e tante cose da controllare all’interno e fuori dallo spogliatoio, ma il presidente ha grandissime responsabilità, su tutte quella di mettere le persone giuste al posto giusto nelle varie aree del club. Il Porto è una polisportiva che ha squadre di calcio, ma anche di basket, volley e pallamano. Per me, che sono stato eletto dagli altri soci, è una grande sfida. Il primo anno è stato difficile, di trasformazione, e abbiamo rimesso a posto la parte finanziaria, restituendo stabilità alla società. Ora con Farioli stanno arrivando i risultati e siamo in corsa per la vittoria della Liga e in semifinale della Coppa di Portogallo".

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