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Lelio Donato

Farioli festeggia, il Porto è Campione del Portogallo dopo quattro anni: titolo numero 31 per i Dragoes, ennesimo trofeo per Thiago Silva

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Il Porto guidato da Francesco Farioli torna a vincere il campionato: stagione condotta dall'inizio alla fine suggellata dal titolo.

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L'attesa è finita, il Porto può festeggiare il suo trentunesimo campionato vinto; un trionfo avvenuto dopo una stagione praticamente perfetta in patria dove la squadra allenata da Francesco Farioli è stata in testa dall'inizio.


Eppure, nonostante un campionato condotto totalmente, ci sono stati momenti in cui è apparsa anche un po' di paura di non riuscire a concretizzare il vantaggio accumulato nei mesi. Una lotta a tre con Benfica e Sporting Lisbona, le altre due grandi del calcio portoghese, che questa volta però dopo essersi divisi gli ultimi titoli devono lasciare il trono.


È una vittoria ovviamente targata Farioli; il tecnico italiano si conferma uno degli allenatori di spicco tra quelli emergenti. Per lui anche una sorta di rivincita dopo il campionato perso all'ultimo un anno fa con l'Ajax.

  • PORTO CAMPIONE: I NUMERI DELLA STAGIONE

    Allora analizziamola questa stagione trionfale del Porto.

    La squadra di Farioli ha raccolto 85 punti in 32 giornate vincendo be ventisette volte, con soli quattro pareggi e una sconfitta.

    64 i goal segnati che fanno del Porto solo il terzo attacco del campionato dietro Sporting e Benfica. Ma i Dragoes sono per distacco la migliore difesa con 15 goal subiti, ovvero sette in meno rispetto alle due rivali.

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  • LA "RIVINCITA" DI FARIOLI

    Farioli fa centro al primo anno in Portogallo; un traguardo tutt'altro che scontato considerando appunto che fosse alla prima stagione alla guida del Porto. Il trionfo di Farioli è quello di un tecnico giovane, che da anni dimostra le sue qualità. Di un allenatore che ha saputo calarsi perfettamente nel nuovo contesto e adattare la sua squadra alle necessità.


    Lui che nella passata stagione da allenatore dell'Ajax il titolo lo aveva accarezzato, sfiorato e poi se l'era visto sfumare all'ultimo, nel modo peggiore possibile, finendo a un solo punto dalla vetta. Per questo, il successo ottenuto adesso ha un sapore particolare per Farioli, che ha avuto il merito di sapersi rialzare immediatamente da una delusione di questo genere.

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  • DA THIAGO SILVA AD ALBERTO COSTA: I CAMPIONI DEL PORTOGALLO

    Nella rosa del Porto campione ci sono anche alcune più o meno vecchie conoscenze della Serie A.

    In difesa, ad esempio, giocano l'eterno Thiago Silva e l'ex juventino Alberto Costa che è stato ceduto dai bianconeri nello scambio poco fortunato con Joao Mario.

    Il titolo arriva nonostante l'infortunio occorso al bomber della squadra, ovvero Samu Aghehowa, che aveva segnato venti reti in 32 presenze complessive.

  • L'ULTIMO PORTO CHE AVEVA VINTO IL CAMPIONATO

    Il Porto nella sua storia è abituato a stare sul tetto visto che di campionati ne aveva vinti già 30 prima di questo. Ma il titolo mancava ormai da qualche stagione; l'ultimo trionfo era stato nel 2022, quando in panchina c'era Sergio Conceicao.


    Dal 2022 a trionfare erano state poi Benfica (2022/2023) e nelle ultime due stagioni lo Sporting Lisbona. L'obiettivo del Porto e di Farioli sarà ora provare a confermarsi campione, cosa che non accade da quando la squadra vinse tre campionati di fila tra il 2010 e il 2013.


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