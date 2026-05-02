Farioli festeggia, il Porto è Campione del Portogallo dopo quattro anni: titolo numero 31 per i Dragoes, ennesimo trofeo per Thiago Silva

L'attesa è finita, il Porto può festeggiare il suo trentunesimo campionato vinto; un trionfo avvenuto dopo una stagione praticamente perfetta in patria dove la squadra allenata da Francesco Farioli è stata in testa dall'inizio.
Eppure, nonostante un campionato condotto totalmente, ci sono stati momenti in cui è apparsa anche un po' di paura di non riuscire a concretizzare il vantaggio accumulato nei mesi. Una lotta a tre con Benfica e Sporting Lisbona, le altre due grandi del calcio portoghese, che questa volta però dopo essersi divisi gli ultimi titoli devono lasciare il trono.
È una vittoria ovviamente targata Farioli; il tecnico italiano si conferma uno degli allenatori di spicco tra quelli emergenti. Per lui anche una sorta di rivincita dopo il campionato perso all'ultimo un anno fa con l'Ajax.