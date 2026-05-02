Farioli festeggia, il Porto è Campione del Portogallo dopo quattro anni: titolo numero 31 per i Dragoes, ennesimo trofeo per Thiago Silva

Farioli fa centro al primo anno in Portogallo; un traguardo tutt'altro che scontato considerando appunto che fosse alla prima stagione alla guida del Porto. Il trionfo di Farioli è quello di un tecnico giovane, che da anni dimostra le sue qualità. Di un allenatore che ha saputo calarsi perfettamente nel nuovo contesto e adattare la sua squadra alle necessità.





Lui che nella passata stagione da allenatore dell'Ajax il titolo lo aveva accarezzato, sfiorato e poi se l'era visto sfumare all'ultimo, nel modo peggiore possibile, finendo a un solo punto dalla vetta. Per questo, il successo ottenuto adesso ha un sapore particolare per Farioli, che ha avuto il merito di sapersi rialzare immediatamente da una delusione di questo genere.