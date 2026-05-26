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Leonardo Gualano

FantaMondiale DAZN: l'app per vivere i Mondiali da protagonisti

Fantacalcio

DAZN e Fantacalcio® hanno lanciato una nuova app dedicata ai tifosi: è disponibile in tutti gli store online FantaMondiale DAZN.

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Una nuova app che consentirà di vivere i prossimi Mondiali da veri protagonisti.

È disponibile da oggi su tutti gli store online FantaMondiale DAZN, ovvero la nuova app nata dalla collaborazione tra DAZN e Fantacalcio® per trasformare i tifosi in veri CT virtuali durante i prossimi Campionati del Mondo.

Un'esperienza di gioco innovativa che unisce pronostici, fantacalcio in tempo reale e una community sempre più coinvolta.

  • COME FUNZIONA FANTAMONDIALE DAZN

    FantaMondiale DAZN è la nuova app di gioco dedicata alla FIFA World Cup 2026™, sviluppata da DAZN in collaborazione con Fantacalcio®, la piattaforma di riferimento per gli appassionati di fantacalcio in Italia.

    L'app è scaricabile gratuitamente su tutti i principali store online e permette a ogni utente di immergersi nel torneo più prestigioso del mondo con un livello di interattività mai visto prima.

    Il funzionamento si articola in due fasi distinte: una fase pre-torneo, dedicata ai pronostici, e una fase live, in cui il gioco entra nel vivo partita dopo partita. Il tutto con la possibilità di vincere tantissimi premi e scalare la classifica generale accumulando punti.

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  • PRONOSTICI E PUNTEGGI IN TEMPO REALE

    Prima del calcio d'inizio dei prossimi Mondiali, i partecipanti possono lanciarsi in previsioni: chi vincerà il torneo? Chi sarà il capocannoniere? Come si classificheranno le squadre nei gironi? Ogni pronostico centrato si traduce in punti preziosi per la classifica generale.

    Una volta avviata la competizione, la sfida si fa ancora più intensa: ogni utente sceglie i calciatori da schierare per ciascuna partita, puntando su chi riuscirà a raccogliere più bonus. In più, bisognerà provare a indovinare l'andamento e il risultato esatto del match. Una formula che combina strategia, conoscenza del calcio e un pizzico di fortuna, rendendo ogni gara ancora più emozionante da seguire.


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  • I TALENT DI DAZN COME "ALLENATORI IN SECONDA"

    Uno degli elementi più originali di FantaMondiale DAZN è la presenza di cinque volti noti di DAZN nel ruolo di "allenatori in seconda": Pierluigi Pardo, Federica Zille, Emanuele Giaccherini, Marco Russo e Andrea Marinozzi. Abbinandosi al proprio talent di riferimento, ogni utente potrà schierare un calciatore aggiuntivo selezionato direttamente dall'esperto scelto.

    I talent non saranno semplici testimonial: parteciperanno attivamente alla community condividendo consigli, indicazioni di formazione e commenti in tempo reale sull'andamento dei punteggi, all'interno del flusso editoriale dedicato al Mondiale. Un valore aggiunto che avvicina ulteriormente i tifosi al mondo del calcio professionistico.

  • UN ECOSISTEMA DIGITALE COMPLETO

    Il lancio di FantaMondiale DAZN è parte di una strategia più ampia con cui DAZN si afferma come ecosistema digitale di riferimento per gli appassionati di calcio, andando ben oltre la semplice trasmissione in diretta delle partite. Come dichiarato da Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, l'obiettivo è "ampliare e rafforzare la partecipazione della community di tifosi durante tutto il periodo dei Mondiali, attraverso un'esperienza davvero coinvolgente”.

    La sinergia con Fantacalcio® — come sottolineato da Nino Ragosta, CEO e Founder di Fantacalcio® — rappresenta "un ulteriore ed importante step del percorso di integrazione sinergica che tutti gli attori del calcio stanno cerando di portare avanti. Eventi sportivi ed engagement ormai vanno di pari passo nell'offerta di intrattenimento integrato al pubblico".

    A completare l'ecosistema, DAZN arricchisce ulteriormente la propria offerta con funzionalità esclusive per i Mondiali: DAZN Stories, Live Chat con le stelle del calcio internazionale, una FanZone personalizzata e il Multi View per seguire più partite contemporaneamente in un'esperienza dinamica e immersiva.

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