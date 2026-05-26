FantaMondiale DAZN: l'app per vivere i Mondiali da protagonisti

Il lancio di FantaMondiale DAZN è parte di una strategia più ampia con cui DAZN si afferma come ecosistema digitale di riferimento per gli appassionati di calcio, andando ben oltre la semplice trasmissione in diretta delle partite. Come dichiarato da Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, l'obiettivo è "ampliare e rafforzare la partecipazione della community di tifosi durante tutto il periodo dei Mondiali, attraverso un'esperienza davvero coinvolgente”.
La sinergia con Fantacalcio® — come sottolineato da Nino Ragosta, CEO e Founder di Fantacalcio® — rappresenta "un ulteriore ed importante step del percorso di integrazione sinergica che tutti gli attori del calcio stanno cerando di portare avanti. Eventi sportivi ed engagement ormai vanno di pari passo nell'offerta di intrattenimento integrato al pubblico".
A completare l'ecosistema, DAZN arricchisce ulteriormente la propria offerta con funzionalità esclusive per i Mondiali: DAZN Stories, Live Chat con le stelle del calcio internazionale, una FanZone personalizzata e il Multi View per seguire più partite contemporaneamente in un'esperienza dinamica e immersiva.