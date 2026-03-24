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Fantacalcio, scambiare o svincolare Orsolini, Thuram, David, Lukaku, Zaccagni, Dybala, Vlahovic, Neres, Nkunku, Fullkrug, Kilicsoy e tutti i casi
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ORSOLINI AL FANTACALCIO?
Non segna dalla 16esima, ha sbagliato un rigore e non è più un titolare fisso. Svincolarlo non è un'opzione, specialmente adesso, quindi potete valutare proposte di scambio, magari inserendo altri giocatori per rinforzare anche altri reparti.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON THURAM AL FANTACALCIO?
A secco da sei giornate e lontano dalla sua migliore forma. Ora torna Lautaro e rischia la panchina, ma parliamo comunque di Thuram, dell'attaccante titolare dell'Inter sulla carta. Cedetelo solo per uno scambio davvero conveniente o se volete scommettere su un altro rilancio, come per esempio quello di Pulisic o Kean.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DAVID AL FANTACALCIO?
Forse il caso più delicato. Con l'esplosione di Boga e i rientri di Vlahovic e addirittura Milik, lo spazio rischia di ridursi sempre di più. Difficile puntarci da qui a fine stagione, provate a proporlo in qualche maxi scambio o svincolatelo se avete la possibilità di prendere un attaccante titolare di livello tra quelli svincolati.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON LUKAKU AL FANTACALCIO?
Difficile possa fare realmente la differenza in questa ultima parte di campionato. Il goal a Verona è stato illusorio e Hojlund non lo sposta nessuno. Ha senso tenerlo se avete pure il danese in rosa o comunque come scommessa da ultimi slot. Se il vostro attacco dipende invece da lui, allora vi tocca rimediare con scambi o un eventuale svincolo.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZACCAGNI AL FANTACALCIO?
Una delle sue peggiori stagioni in Serie A in termini di bonus e prestazioni. Con l'infortunio è anche difficile piazzarlo, quindi potete anche pensare a uno svincolo se tra i centrocampisti liberi c'è ancora qualcosa di appetibile. Se invece a centrocampo siete comunque coperti, tenetelo nella speranza di un rilancio nel finale di campionato.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DYBALA AL FANTACALCIO?
Tanti, troppi problemi fisici, ancora una volta. Entro fine aprile dovrebbe comunque tornare, ma valutare uno scambio che possa avvantaggiarvi anche in altri ruoli potrebbe essere la soluzione migliore.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON VLAHOVIC AL FANTACALCIO?
Bivio importante al Fantacalcio per Vlahovic. Potrebbe avere senso tenerlo e scommetterci, ma anche scambiarlo per arrivare magari a un attaccante con più garanzia di minutaggio da qui a fine stagione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NERES AL FANTACALCIO?
Ci sarà praticamente solo a maggio per il finale di campionato. Se avete la possibilità di svincolarlo e pescare un buon centrocampista tra gli svincolati, allora fatelo.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NKUNKU AL FANTACALCIO?
Provate a scambiarlo con chi ha in rosa uno tra Pulisic e Leao, visto i loro continui problemi fisici. Tenerlo da solo rischia di avere poco senso. Più un azzardo che una scommessa.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON FULLKRUG AL FANTACALCIO?
Stesso discorso vale per Fullkrug. Se avete Pulisic o Leao, può avere senso tenerlo. Così come potete proporlo a chi ha uno dei due. Altrimenti è un nome che individualmente è da leghe molto numerose.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KILICSOY AL FANTACALCIO?
Dalla 23esima il suo rendimento è andato a picco. E ora non è neppure certo di una maglia da titolare. Scambiarlo oggi è complicato, a meno che non provate a inserirlo in una maxi operazione con altri ruoli. Altrimenti tenetelo nella speranza che l'inerzia possa cambiare.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON VARDY AL FANTACALCIO?
Con Giampaolo è tornato al bonus e potrebbe rilanciarli. Questo potrebbe però essere anche il momento giusto per proporlo in uno scambio. Provateci.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZAPATA AL FANTACALCIO?
Due goal nelle ultime quattro, adesso si può tenere ma anche scambiare sfruttando il minimo hype che si è creato. D'altronde è più una scommessa che una certezza.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON BELLANOVA AL FANTACALCIO?
Stagione fantacalcisticamente disastrosa, anche per via degli infortuni. Ora non ha più nemmeno il posto da titolare assicurato. Potete svincolarlo.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON LUIS HENRIQUE AL FANTACALCIO?
Tenetelo solo se avete Dumfries, altrimenti si può tranquillamente depennare dalla vostra rosa, specie se è listato centrocampista.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ATTA AL FANTACALCIO?
Rendimento in calo dopo l'infortunio. Si può comunque tenere nella speranza che torni ai sui livelli nel finale di stagione. Difficile scambiarlo, se non mettendo in mezzo altri giocatori.
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🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DUROSINMI AL FANTACALCIO?
Da possibile rivelazione a flop. Si può tranquillamente svincolare, specie se avete bisogno di un titolare fisso in attacco anche di bassa fascia.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON RATKOW AL FANTACALCIO?
Un'altra potenziale scommessa persa. Sarri non lo vede e il minutaggio è davvero ridotto. Svincolatelo per un attaccante che gioca se ne avete la possibilità.
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