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Leo Ostigard GenoaGetty Images
Marco Trombetta

Fantacalcio 2026/2027: difensori goleador da prendere all'asta, Dimarco, Wesley e non solo, tutti i consigli

Fantacalcio

La lista dei difensori goleador per il Fantacalcio: ecco quelli che potrebbero segnare di più nella prossima stagione.

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Uno dei capisaldi del Fantacalcio è proprio quello di essere in grado, in sede d'asta, di individuare quei giocatori che nel corso della stagione possono regalare preziosi bonus e per certi versi inaspettati.

Al di là dei centrocampisti, degli attaccanti e dei calciatori offensivi in generale, la costruzione di una squadra competitiva passa inevitabilmente dall'acquisto di difensori in grado di garantire bonus con una certa frequenza.

Andiamo a scoprire chi sono quei difensori che scenderanno in campo nella Serie A 2026/2027 che hanno già dimostrato di avere un certo feeling con la porta avversaria e, soprattutto, con il goal.

  • BISSECK

    Viaggia sulla media di 3-4 goal stagionali, comunque un lusso per un difensore. Lo scorso anno anche due assist.

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  • BRACAGLIA

    Cinque reti lo scorso anno in Serie B col Frosinone giocando da terzino. Può essere una delle scommesse per l'asta.

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  • CAMBIASO

    Nonostante le critiche, nell'ultima stagione ha comunque segnato 3 goal e fornito 4 assist. Numeri niente male per un difensore.

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  • DI LORENZO

    Solo due goal lo scorso anno, ma può migliorare. Rimane comunque un difensore che vede la porta, anche su palla inattiva.

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  • DIMARCO

    Non serve dire molto su Federico Dimarco. I numeri della passata stagione li conosciamo tutti. Chiamarlo difensore è riduttivo.

  • DOEKHI

    Sette reti tra campionato e coppa con l'Union Berlino nell'ultima annata. Uno dei centrali più prolifici d'Europa. Alla Lazio può essere una grande sorpresa anche in tal senso.

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  • HAPS

    Cinque goal in Serie B col Venezia nell'anno della promozione. Un fattore per il gioco offensivo dei lagunari.

  • HERMOSO

    Tre goal e due assist l'anno scorso seppur non giocando sempre titolare. Gasperini lo ha provato pure a centrocampo.

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  • KEMPF

    Quattro reti col Como nell'ultimo campionato, è sempre pericolosissimo su palla inattiva.

  • MANCINI

    Uno dei top per la difesa: quattro reti e due assist nell'ultima stagione di Serie A.

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  • OSTIGARD

    Cinque goal l'anno scorso, ha segnato anche ai Mondiali. Può attestarsi anche in questa stagione su queste cifre. Un fattore sulle palle inattive.

  • PAVLOVIC

    Cinque reti anche per Pavlovic nella scorsa annata. Anche con Amorim potrà essere decisivo sui piazzati.

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  • SCALVINI

    Tre goal in appena 24 partite nel campionato scorso. L'Atalanta si affida ai suoi inserimenti su palla inattiva.

  • SOLET

    Più che un semplice difensore, gioca in costante proiezione offensiva. Tre goal e un assist nell'ultima stagione.

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  • WESLEY

    Exploit in vista per il brasiliano alla Roma dopo i cinque goal dell'ultimo campionato. Dopo Dimarco, c'è lui.

  • ZAPPACOSTA

    Alla fine Zappacosta c'è sempre: tre reti nella scorsa stagione, ritrova Sarri dopo l'esperienza al Chelsea.

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