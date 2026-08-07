Fantacalcio 2026/2027: difensori goleador da prendere all'asta, Dimarco, Wesley e non solo, tutti i consigli

Uno dei capisaldi del Fantacalcio è proprio quello di essere in grado, in sede d'asta, di individuare quei giocatori che nel corso della stagione possono regalare preziosi bonus e per certi versi inaspettati.

Al di là dei centrocampisti, degli attaccanti e dei calciatori offensivi in generale, la costruzione di una squadra competitiva passa inevitabilmente dall'acquisto di difensori in grado di garantire bonus con una certa frequenza.

Andiamo a scoprire chi sono quei difensori che scenderanno in campo nella Serie A 2026/2027 che hanno già dimostrato di avere un certo feeling con la porta avversaria e, soprattutto, con il goal.